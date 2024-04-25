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Antalya Çöl Tozuyla Kaplandı: Deniz Keyfi Devam Etti

Antalya Çöl Tozuyla Kaplandı: Deniz Keyfi Devam Etti

Antalya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.04.2024 - 12:26

Kuzey Afrika üzerinden ülkemize gelen çöz tozu taşınımından etkilenen illerden biri de Antalya oldu. İki gündür şehirde görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü. Vatandaşların deniz keyfi ise çöl tozuna rağmen devam etti.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün beklendiğini duyurduğu ve 2 gündür Antalya'da etkili olan toz taşınımı kameralara yansıdı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün beklendiğini duyurduğu ve 2 gündür Antalya'da etkili olan toz taşınımı kameralara yansıdı.

Kuzey Afrika üzerinden gelen toz tabakası kentin üstünü kapladı.

Kuzey Afrika üzerinden gelen toz tabakası kentin üstünü kapladı.

Toz tabakası nedeniyle kentin siluetini oluşturan Beydağları görünmez hale geldi.

Toz tabakası nedeniyle kentin siluetini oluşturan Beydağları görünmez hale geldi.

Meteoroloji verilerine göre kentte yüzey toz konsantrasyonu 110 mikrogram/ metreküp ile 'hassas' seviyesini koruyor.

Meteoroloji verilerine göre kentte yüzey toz konsantrasyonu 110 mikrogram/ metreküp ile 'hassas' seviyesini koruyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıya göre toz taşınımının aynı seviyede akşama kadar, yarın ise etkisini azaltarak devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıya göre toz taşınımının aynı seviyede akşama kadar, yarın ise etkisini azaltarak devam etmesi bekleniyor.
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Diğer yandan gün içerisinde beklenen yağmurla birlikte toz tabakasının kısmen azalması bekleniyor

Diğer yandan gün içerisinde beklenen yağmurla birlikte toz tabakasının kısmen azalması bekleniyor

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