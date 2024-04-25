Antalya Çöl Tozuyla Kaplandı: Deniz Keyfi Devam Etti
Antalya Çöl Tozuyla Kaplandı: Deniz Keyfi Devam Etti
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün beklendiğini duyurduğu ve 2 gündür Antalya'da etkili olan toz taşınımı kameralara yansıdı.
Kuzey Afrika üzerinden gelen toz tabakası kentin üstünü kapladı.
Toz tabakası nedeniyle kentin siluetini oluşturan Beydağları görünmez hale geldi.
Meteoroloji verilerine göre kentte yüzey toz konsantrasyonu 110 mikrogram/ metreküp ile 'hassas' seviyesini koruyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıya göre toz taşınımının aynı seviyede akşama kadar, yarın ise etkisini azaltarak devam etmesi bekleniyor.
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Diğer yandan gün içerisinde beklenen yağmurla birlikte toz tabakasının kısmen azalması bekleniyor
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