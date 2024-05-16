Anket: Özgür Özel'in Erdoğan ve Bahçeli Görüşmeleri Halkta Nasıl Karşılık Buldu?
Anket: Özgür Özel'in Erdoğan ve Bahçeli Görüşmeleri Halkta Nasıl Karşılık Buldu?
Asal Araştırma, siyasette yumuşama konusunu anketleştirdi ve Özgür Özel'in son dönemdeki muhalefet tarzını halka sordu. Ankete katılanların yüzde 42'si Özel'in yeni dönemdeki muhalefet tarzını beğendiğini ifade etti. Karşı olanların oranı ise yüzde 31 seviyesinde.
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CHP'de başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alan Özgür Özel, 31 Mart'ta girdiği ilk seçimden birinci parti olarak çıkmıştı.
Özgür Özel, seçimler sonrası CHP lideri olarak 8 yıllık bir aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Olumlu geçen görüşme sonrası siyasette yumuşama konusu da bir süredir gündemde.
ASAL Araştırma, Devlet Bahçeli ile de görüşen Özgür Özel'in siyaset tarzına ilişkin dikkat çeken bir anket yaptı.
Ankete katılanların yüzde 42'si Özgür Özel'in muhalefet yapma tarzını onayladığını söylerken, yüzde 30.9'luk bir kesim onaylamadığı yönünde fikir belirtti.
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