Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Anket: Özgür Özel'in Erdoğan ve Bahçeli Görüşmeleri Halkta Nasıl Karşılık Buldu?

Anket: Özgür Özel'in Erdoğan ve Bahçeli Görüşmeleri Halkta Nasıl Karşılık Buldu?

Özgür Özel anket
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.05.2024 - 13:55

Asal Araştırma, siyasette yumuşama konusunu anketleştirdi ve Özgür Özel'in son dönemdeki muhalefet tarzını halka sordu. Ankete katılanların yüzde 42'si Özel'in yeni dönemdeki muhalefet tarzını beğendiğini ifade etti. Karşı olanların oranı ise yüzde 31 seviyesinde. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

CHP'de başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alan Özgür Özel, 31 Mart'ta girdiği ilk seçimden birinci parti olarak çıkmıştı.

CHP'de başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alan Özgür Özel, 31 Mart'ta girdiği ilk seçimden birinci parti olarak çıkmıştı.

Özgür Özel, seçimler sonrası CHP lideri olarak 8 yıllık bir aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Olumlu geçen görüşme sonrası siyasette yumuşama konusu da bir süredir gündemde.

Özgür Özel, seçimler sonrası CHP lideri olarak 8 yıllık bir aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Olumlu geçen görüşme sonrası siyasette yumuşama konusu da bir süredir gündemde.

ASAL Araştırma, Devlet Bahçeli ile de görüşen Özgür Özel'in siyaset tarzına ilişkin dikkat çeken bir anket yaptı.

ASAL Araştırma, Devlet Bahçeli ile de görüşen Özgür Özel'in siyaset tarzına ilişkin dikkat çeken bir anket yaptı.

Nisan ayında yapılan ve 2 bin kişinin katıldığı çalışmada, 'Bugünlerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in muhalefet yapma şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?' sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 42'si Özgür Özel'in muhalefet yapma tarzını onayladığını söylerken, yüzde 30.9'luk bir kesim onaylamadığı yönünde fikir belirtti.

Ankete katılanların yüzde 42'si Özgür Özel'in muhalefet yapma tarzını onayladığını söylerken, yüzde 30.9'luk bir kesim onaylamadığı yönünde fikir belirtti.

Çekimser kalanların oranı ise yüzde 27 ile oldukça yüksek bir seviyede. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın