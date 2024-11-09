Ankara’da Çocuğa İstismar Davası: Baba, Boşandığı Eşinin Tüm Ailesinden Şikayetçi Oldu

Ankara’da görülen çocuk istismarı davasındaki korkunç detaylar ortaya çıktı. Y.Ç. isimli baba, boşandığı eşi ve tüm ailesiyle birlikte ilişkide olduğu kişilerden, 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını istismar ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Anne F.A. ise tüm iddiaları reddetti. F.A., boşandığı eşinin intikam almak için çocukları kullandığını söyledi. Ankara’da görülen ve 8 kişinin yargılandığı dava ertelendi.

İşte Ankara’da görülen korkunç istismar davasının detayları...