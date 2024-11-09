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Ankara’da Çocuğa İstismar Davası: Baba, Boşandığı Eşinin Tüm Ailesinden Şikayetçi Oldu

Ankara’da Çocuğa İstismar Davası: Baba, Boşandığı Eşinin Tüm Ailesinden Şikayetçi Oldu

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.11.2024 - 09:38

Ankara’da görülen çocuk istismarı davasındaki korkunç detaylar ortaya çıktı. Y.Ç. isimli baba, boşandığı eşi ve tüm ailesiyle birlikte ilişkide olduğu kişilerden, 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını istismar ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Anne F.A. ise tüm iddiaları reddetti. F.A., boşandığı eşinin intikam almak için çocukları kullandığını söyledi. Ankara’da görülen ve 8 kişinin yargılandığı dava ertelendi.

İşte Ankara’da görülen korkunç istismar davasının detayları...

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T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş’ın haberine göre, Ankara’da 6 ve 3 yaşındaki çocuklarının, anneleri, dede, teyze, dayı ve annenin ilişkiye girdiği kişiler tarafından istismar edildiğini öne süren babanın suç duyurusu üzerine 8 kişi hakkında dava açıldı.

T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş’ın haberine göre, Ankara’da 6 ve 3 yaşındaki çocuklarının, anneleri, dede, teyze, dayı ve annenin ilişkiye girdiği kişiler tarafından istismar edildiğini öne süren babanın suç duyurusu üzerine 8 kişi hakkında dava açıldı.

Kaynak

İddialar üzerine görevlendirilen psikolog, 6 yaşındaki D.’nin annesi, dedesi, dayısı, teyzesi ve annesinin arkadaşları tarafından kafede ve bir mağazanın deposunda istismara uğradığını anlattığını açıkladı.

İddialar üzerine görevlendirilen psikolog, 6 yaşındaki D.’nin annesi, dedesi, dayısı, teyzesi ve annesinin arkadaşları tarafından kafede ve bir mağazanın deposunda istismara uğradığını anlattığını açıkladı.

D., verdiği ifadesinde, annesinin kendisini dövdüğünü, dayısının ve dedesinin de kendilerine istismarda bulunduğunu kendi ifadeleriyle anlattı.

D., verdiği ifadesinde, annesinin kendisini dövdüğünü, dayısının ve dedesinin de kendilerine istismarda bulunduğunu kendi ifadeleriyle anlattı.

D., ayrıca annesinin ilişki yaşadığı bir adamın da istismar eylemleri olduğunu uzmanlara anlattı. D., annesinin bunları anlatmaması için kendisini “kemiklerini kırarım” diyerek tehdit ettiğini de söyledi.

D., ayrıca annesinin ilişki yaşadığı bir adamın da istismar eylemleri olduğunu uzmanlara anlattı. D., annesinin bunları anlatmaması için kendisini “kemiklerini kırarım” diyerek tehdit ettiğini de söyledi.

Hakkında dava açılan 8 kişi ise iddiaları reddetti.

Hakkında dava açılan 8 kişi ise iddiaları reddetti.

Mağdur çocukların avukatları, açık beyan ve eylemleri olduğunu belirterek, duruşmanın görüntülü ve sesli şekilde SEGBİS kaydına alınması, HTS kayıtlarının ve Whatsapp mesajlarının istenmesi, dava hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bildirilmesi ve sanıkların tutuklu yargılanması talebinde bulundu. Mahkeme, tüm talepleri reddederek, esas hakkında mütalaa hazırlanması için duruşmayı 20 Kasım’a erteledi.

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mahkeme yine bir boka yaramamış

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