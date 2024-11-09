Ankara’da Çocuğa İstismar Davası: Baba, Boşandığı Eşinin Tüm Ailesinden Şikayetçi Oldu
Ankara’da Çocuğa İstismar Davası: Baba, Boşandığı Eşinin Tüm Ailesinden Şikayetçi Oldu
Ankara’da görülen çocuk istismarı davasındaki korkunç detaylar ortaya çıktı. Y.Ç. isimli baba, boşandığı eşi ve tüm ailesiyle birlikte ilişkide olduğu kişilerden, 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını istismar ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Anne F.A. ise tüm iddiaları reddetti. F.A., boşandığı eşinin intikam almak için çocukları kullandığını söyledi. Ankara’da görülen ve 8 kişinin yargılandığı dava ertelendi.
İşte Ankara’da görülen korkunç istismar davasının detayları...
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T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş’ın haberine göre, Ankara’da 6 ve 3 yaşındaki çocuklarının, anneleri, dede, teyze, dayı ve annenin ilişkiye girdiği kişiler tarafından istismar edildiğini öne süren babanın suç duyurusu üzerine 8 kişi hakkında dava açıldı.
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İddialar üzerine görevlendirilen psikolog, 6 yaşındaki D.’nin annesi, dedesi, dayısı, teyzesi ve annesinin arkadaşları tarafından kafede ve bir mağazanın deposunda istismara uğradığını anlattığını açıkladı.
D., verdiği ifadesinde, annesinin kendisini dövdüğünü, dayısının ve dedesinin de kendilerine istismarda bulunduğunu kendi ifadeleriyle anlattı.
D., ayrıca annesinin ilişki yaşadığı bir adamın da istismar eylemleri olduğunu uzmanlara anlattı. D., annesinin bunları anlatmaması için kendisini “kemiklerini kırarım” diyerek tehdit ettiğini de söyledi.
Hakkında dava açılan 8 kişi ise iddiaları reddetti.
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mahkeme yine bir boka yaramamış
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