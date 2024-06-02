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Ancelotti'den Arda Güler'e Büyük Jest: Şampiyonlar Ligi Kutlamasında Milli Futbolcuya Özel İlgi

Ancelotti'den Arda Güler'e Büyük Jest: Şampiyonlar Ligi Kutlamasında Milli Futbolcuya Özel İlgi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
02.06.2024 - 23:41

Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Real Madrid, taraftarıyla buluştu. İspanyol devinde forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından anons edildi. Genç yıldız, İspanyolca mesaj verdi.

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UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund’u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı 15. kez müzesine götürdü.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund’u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı 15. kez müzesine götürdü.

Milli futbolcu Arda Güler de Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu oldu.

Milli futbolcu Arda Güler de Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu oldu.

Teknik direktör Ancelotti, bugün düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında Arda'ya özel ilgi gösterdi.

Teknik direktör Ancelotti, bugün düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında Arda'ya özel ilgi gösterdi.

İtalyan çalıştırıcı, taraftarlara “Sizi çok özel bir çocukla tanıştıracağım… Arda Güler!” dedi.

İtalyan çalıştırıcı, taraftarlara “Sizi çok özel bir çocukla tanıştıracağım… Arda Güler!” dedi.

Arda Güler de “Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum!” diyerek taraftarlarını selamladı 👇

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