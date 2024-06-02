Ancelotti'den Arda Güler'e Büyük Jest: Şampiyonlar Ligi Kutlamasında Milli Futbolcuya Özel İlgi
Ancelotti'den Arda Güler'e Büyük Jest: Şampiyonlar Ligi Kutlamasında Milli Futbolcuya Özel İlgi
Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Real Madrid, taraftarıyla buluştu. İspanyol devinde forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından anons edildi. Genç yıldız, İspanyolca mesaj verdi.
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UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund’u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı 15. kez müzesine götürdü.
Milli futbolcu Arda Güler de Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu oldu.
Teknik direktör Ancelotti, bugün düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında Arda'ya özel ilgi gösterdi.
İtalyan çalıştırıcı, taraftarlara “Sizi çok özel bir çocukla tanıştıracağım… Arda Güler!” dedi.
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