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Anayasa Mahkemesi’nden Flaş Karar: 10 Siyasi Parti İçin Mali Denetim Kararı ve Suç Duyurusu

Anayasa Mahkemesi’nden Flaş Karar: 10 Siyasi Parti İçin Mali Denetim Kararı ve Suç Duyurusu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.06.2025 - 07:57

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 2016 yılına ait 21 bin liralık trafik cezasını parti bütçesinden ödemesini hukuka aykırı buldu. 9 partinin 2023 hesapları denetlenemediği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak.

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Anayasa Mahkemesi, 10 siyasi partinin mali denetimine ilişkin kararlarını Resmi Gazete'de yayımladı.

Anayasa Mahkemesi, 10 siyasi partinin mali denetimine ilişkin kararlarını Resmi Gazete'de yayımladı.

Kararlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2016 yılına, diğer 9 partinin ise 2023 yılına ait mali hesapları incelendi. Yüksek Mahkeme, CHP'nin 2016 yılı kesin hesap incelemesinde, 21 bin 285 lira 75 kuruşluk harcamanın kanuna aykırı olduğunu belirledi. 

Bu tutarın, partinin mal varlığından Hazine'ye irat kaydedilmesine karar verildi. Söz konusu tutarın tamamının, trafik cezalarından oluştuğu açıklandı. Kararda, siyasi faaliyetler için kullanılan araçların olağan giderlerinin parti bütçesinden karşılanabileceği, ancak kişisel kusurdan kaynaklanan cezaların gider olarak kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Anayasa Mahkemesi, bu harcamaların Siyasi Partiler Kanunu’nun 75. maddesine aykırı olduğunu belirterek, ilgili miktarın Hazine’ye aktarılmasına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, bu harcamaların Siyasi Partiler Kanunu’nun 75. maddesine aykırı olduğunu belirterek, ilgili miktarın Hazine’ye aktarılmasına hükmetti.

Diğer partilerden Genç Türkiye Partisi, Halkın Sesi Partisi, Doğuş Partisi, Güzel Parti, Hak ve Adalet Partisi, Cumhuriyet ve Adalet Partisi, Saadet Partisi, Şahlanış Partisi ve Cumhuriyet Partisi’nin 2023 yılı mali hesapları da incelendi.

Ancak Anayasa Mahkemesi, bu partilerin gerekli bilgi, belge ve hesap kayıtlarını sağlamadığını belirterek, genel merkez düzeyinde mali denetimin yapılamadığını bildirdi. Mahkeme, hesap verilebilirliğin engellendiği gerekçesiyle, ilgili parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Bozkurt

AKP'nin hesapları incelenemiyor değil mi? Üstünlerin hukuku izin vermiyor.

SAYGIN ADAM

Ak partiyi saniyorlar ki isminden ötürü cok temiz.Bokun icinde en tavan olani ama ne yazikki kendileri Trilyonlari calarken indira gandi yaparken öbür taraft... Devamını Gör

Jexia

10 Yıl cumhurbaşkanlığı, 10 başkanlık... Tam adam emekliye ayrılacak bak Allah'ın işine aday olacak ne başka parti kaldı ne de başka bir aday. Hay Allah görü... Devamını Gör