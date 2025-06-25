Anayasa Mahkemesi’nden Flaş Karar: 10 Siyasi Parti İçin Mali Denetim Kararı ve Suç Duyurusu
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 2016 yılına ait 21 bin liralık trafik cezasını parti bütçesinden ödemesini hukuka aykırı buldu. 9 partinin 2023 hesapları denetlenemediği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak.
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Anayasa Mahkemesi, 10 siyasi partinin mali denetimine ilişkin kararlarını Resmi Gazete'de yayımladı.
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Anayasa Mahkemesi, bu harcamaların Siyasi Partiler Kanunu’nun 75. maddesine aykırı olduğunu belirterek, ilgili miktarın Hazine’ye aktarılmasına hükmetti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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