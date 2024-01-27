Aman Dikkat! Hassas Bir Cildiniz Varsa Ekstra Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey
Aman Dikkat! Hassas Bir Cildiniz Varsa Ekstra Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey
Hassas bir cildiniz varsa ekstra dikkat etmeniz gereken şeyler var demektir. Bu içeriğimizde hassas ciltlerin bakımı ve makyajı için yapabileceklerinizden bahsedeceğiz!
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1. Kullanacağınız ürünlerin hassas içerikli olmasına dikkat etmeniz gerekiyor!
2. İnternette gördüğünüz her cilt bakım tavsiyesine uymamalısınız!
3. Asla yapmamanız gereken şeylerin başında makyajı temizlemeden yatmak geliyor!
4. Cilt bakımı yaparken sert ovma hareketlerinden kaçmanız şart!
5. Ayrıca cilt bakımını yaparken çok sıcak su da kullanmamak daha iyi!
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6. Bulutlu günlerde bile üstün koruma sağlayan güneş kremi kullanmanız lazım!
7. Yediklerinize içtiklerinize dikkat etmek de hassas cildinizi korumanızı sağlıyor!
8. Cilt bakımını rutine oturtup düzenli bir şekilde bakım yapmak cildinize iyi gelir!
9. Aşırı soğuk veya sıcak havalarda cildinizi korumak için yollar deneyin!
10. Cildinize dokunmaktan, kaşımaktan kaçının!
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