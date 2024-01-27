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Aman Dikkat! Hassas Bir Cildiniz Varsa Ekstra Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

etiket Aman Dikkat! Hassas Bir Cildiniz Varsa Ekstra Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 16:01

Hassas bir cildiniz varsa ekstra dikkat etmeniz gereken şeyler var demektir. Bu içeriğimizde hassas ciltlerin bakımı ve makyajı için yapabileceklerinizden bahsedeceğiz!

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1. Kullanacağınız ürünlerin hassas içerikli olmasına dikkat etmeniz gerekiyor!

Parfüm, alkol ve ağır kimyasalların olduğu ürünler hassas ciltlere uygun değildir. Bu nedenle hipoalerjenik ürünler tercih edilmeli.

2. İnternette gördüğünüz her cilt bakım tavsiyesine uymamalısınız!

Türk kahvesi telvesiyle maske, sivilceye diş macunu sürmek gibi cilt bakım önerilerine uymak pek de iyi olmayacaktır.

3. Asla yapmamanız gereken şeylerin başında makyajı temizlemeden yatmak geliyor!

Cildiniz nasıl olursa olsun makyajı temizlemeden yatmak yapabileceğiniz en kötü şeylerin başında geliyor. Bu durum cilde zarar veriyor, cilt sorunlarını beraberinde getiriyor.

4. Cilt bakımı yaparken sert ovma hareketlerinden kaçmanız şart!

Cilt bakımını yaparken yumuşak dokunuşlarla cildinize masaj yapın ve ürünleri o şekilde cildinize yedirin. Sert ovma hareketleri cildinize zarar verir.

5. Ayrıca cilt bakımını yaparken çok sıcak su da kullanmamak daha iyi!

Cilt bakımında veya gün içinde yüzü yıkarken ılık su kullanmalı. Ayrıca yüzü sık sık yıkamak da kurutacağı için zaman zaman yıkamak gerekiyor.

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6. Bulutlu günlerde bile üstün koruma sağlayan güneş kremi kullanmanız lazım!

Güneş kremi cilt bakımında önemli bir yere sahip. Yüksek SPF içeren güneş kremleri ve koruyucu giysilerle güneşten korunabilirsiniz.

7. Yediklerinize içtiklerinize dikkat etmek de hassas cildinizi korumanızı sağlıyor!

Baharatlı yiyecekler, kafein veya alkol gibi şeyler cilde zarar verir. Bu nedenle bunları sınırlandırmak gerekir.

8. Cilt bakımını rutine oturtup düzenli bir şekilde bakım yapmak cildinize iyi gelir!

Özellikle de hassas ciltlerde düzenli. temizleme ve nemlendirme aşamalarını takip etmek daha önemlidir. Böylece hassas cildinizi zarar vermeden temizlemiş olursunuz.

9. Aşırı soğuk veya sıcak havalarda cildinizi korumak için yollar deneyin!

Cildinizi korumak için aşırı soğuk, sıcak veya rüzgarlı havalardan kaçınmak gerekir. Ayrıca alerjenlere karşı da dikkatli olmak şart.

10. Cildinize dokunmaktan, kaşımaktan kaçının!

Kaşımak ve sıkıştırmak cildinizi tahriş edebilir, bu da hassas olan cildinizin hassasiyetini artırabilir. Hassas bir cilde sahipseniz bunlara dikkat etmek şart!

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