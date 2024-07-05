Almanya Basınından Sonra Hollanda Basını: ‘Bozkurt’u Terör Örgütü ile Bağdaştırdılar!
Almanya Basınından Sonra Hollanda Basını: ‘Bozkurt’u Terör Örgütü ile Bağdaştırdılar!
Merih Demiral’ın, Avusturya maçı sonrasında yaptığı ‘Bozkurt’ işareti sonrasında arka arkaya yalan yayınlar yapan Alman medyasına şimdi de çeyrek finaldeki rakibimiz Hollanda’nın medyası da dahil oldu. BILD’den “Merih 2 maç ceza aldı” yalanı sonrasında Hollanda basını da Bozkurt’u terör örgütüyle bağdaştırdı. İşte detaylar…
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Euro2024 ikinci tur maçında Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızın sıradaki rakibi Hollanda.
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Hollanda basını da Alman basını gibi Merih Demiral özelinde haberler yapıyor.
Alman Bild, dün son dakika haberi girerek milli futbolcumuzun 2 maç men cezası aldığı iddia etti ancak TFF açıklama yaparak böyle bir cezanın olmadığını duyurdu.
Alman basınından sonra bugün bir haber de Hollanda basınında yer aldı. NL TIMES, haberinde Bozkurt işaretinin aşırı sağcı aşırı milliyetçi grup tarafından kullanıldığını ifade etti.
Bozkurt işaretinin Ermeni ve Rumlara yönelik saldırılarla bağlantılı bir terör örgütü işareti olduğu sözlerini paylaşan Hollandalı NL TIMES internet sitesi bu işaretin yabancı düşmanlığını tetiklediğini İslam dışındaki inançlara karşı nefret odaklı olduğunu okuyucularıyla paylaştı.
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