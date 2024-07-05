Almanya Basınından Sonra Hollanda Basını: ‘Bozkurt’u Terör Örgütü ile Bağdaştırdılar!

Merih Demiral’ın, Avusturya maçı sonrasında yaptığı ‘Bozkurt’ işareti sonrasında arka arkaya yalan yayınlar yapan Alman medyasına şimdi de çeyrek finaldeki rakibimiz Hollanda’nın medyası da dahil oldu. BILD’den “Merih 2 maç ceza aldı” yalanı sonrasında Hollanda basını da Bozkurt’u terör örgütüyle bağdaştırdı. İşte detaylar…