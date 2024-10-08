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Ali Erbaş İsrail Mallarına Boykot Çağrısı Yaptı Damadı İsrailli Firmanın Temsilcisi Çıktı

Ali Erbaş İsrail Mallarına Boykot Çağrısı Yaptı Damadı İsrailli Firmanın Temsilcisi Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
08.10.2024 - 16:26

İsrail'e karşı boykot çağrıları yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın damadının bu boykotu ihlal ettiği belirlendi.

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Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Erbaş'ın damadının boykot edilen iki ürünün bölge distribütörlüğünü yaptığı tespit edildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Erbaş'ın damadının boykot edilen iki ürünün bölge distribütörlüğünü yaptığı tespit edildi.

Damat Şirinat’a ait olan ve 2007 yılında kurulan petrol ürünleri ve otomotiv sektöründeki şirketin, "İsrail’e destek vermek"le itham edilen markaların Sakarya’daki temsilcisi olduğu belirtildi.

Damat Şirinat’a ait olan ve 2007 yılında kurulan petrol ürünleri ve otomotiv sektöründeki şirketin, "İsrail’e destek vermek"le itham edilen markaların Sakarya’daki temsilcisi olduğu belirtildi.

Distribütörlüğün 2011 yılında alındığı ve 2012 yılında şirketin "Genel satış performansı Türkiye birinciliği" kazandığı belirtildi. Ayrıca, şirketin markanın dünya genelinde yalnızca 69 kişiye verdiği "Elçilik kulüp üyesi" unvanına sahip olduğu ifade edildi.

Distribütörlüğün 2011 yılında alındığı ve 2012 yılında şirketin "Genel satış performansı Türkiye birinciliği" kazandığı belirtildi. Ayrıca, şirketin markanın dünya genelinde yalnızca 69 kişiye verdiği "Elçilik kulüp üyesi" unvanına sahip olduğu ifade edildi.

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