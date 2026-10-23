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Aldatma İddiasıyla Gündem Olan Somer Sivrioğlu'ndan Çok Konuşulacak Aşk Açıklaması

Aldatma İddiasıyla Gündem Olan Somer Sivrioğlu'ndan Çok Konuşulacak Aşk Açıklaması

Somer Sivrioğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 21:14
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Nişanlısı Didem Belen’in aldatma iddiasıyla ayrılığı duyurmasının ardından gözler Somer Sivrioğlu’na çevrilmişti. MasterChef jürisi, Seren Fosforoğlu’nun YouTube kanalında 20 yıl birlikte olduğu eski eşi Aslı Sencer’le bağını neden koparmadığını anlattı. Ünlü şef, “Aşklar gelip geçiyor da emek kalıcı” sözleriyle gündem oldu.

KAYNAK: Seren Fosforoğlu/ YouTube

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Somer Sivrioğlu, aldatma iddialarının gölgesinde konuk olduğu programda eski eşi hakkında konuştu.

Somer Sivrioğlu, aldatma iddialarının gölgesinde konuk olduğu programda eski eşi hakkında konuştu.

Nişanlısı Didem Belen'in aldatma iddiasıyla duyurduğu ayrılığın ardından gözler MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu'na çevrilmişti. Ünlü şef, bu kez bir YouTube programındaki sözleriyle gündem oldu.

Sivrioğlu, Seren Fosforoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Normalde özel hayatına dair konuşmadığını hatırlatan Somer Şef, Fosforoğlu'nun aile dostları olduğunu söyleyerek bu kez istisna yaptı ve uzun yıllar süren evliliğine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"Aşk gelip geçici, sevgi bile bazen gelip geçici" diyen Somer Şef, ilişkiler hakkındaki görüşlerini anlattı.

"Aşk gelip geçici, sevgi bile bazen gelip geçici" diyen Somer Şef, ilişkiler hakkındaki görüşlerini anlattı.

Sivrioğlu'na göre ilişki de yaşamın bir süreci. Ünlü şef, ilişkilerin zamanla yıpranan, değişen ve dönüşen bir şey olduğunu belirterek 'Bazen ayak uydurabiliyorsun, bazen uyduramıyorsun' dedi.

Ardından sözü eski eşine getirdi. 'Hiç kimse şunu konuşmuyor ya; biz eski eşimle 20 yıl beraberdik, 20 yıl bir ilişkimiz var. Benim onunla ilişkimi durdurmam demek, benim 20 yılımı durdurmam demek' diyen Sivrioğlu, kendi sözlerini 'çok bencilce' diye nitelendirdi.

Çocuklarının ise bu meselede bambaşka bir yerde durduğunu ekleyen ünlü şef, '20 yıllık hayatımı ben nasıl çöpe atabilirim ya? Yani yokmuş gibi davranmak demek' diye konuştu. Sözlerini ise şu cümleyle bağladı: 'Aşklar şunlar bunlar gelip geçiyor da emek kalıcı. Ve insan her zaman için en çok emeğini seviyor.'

Sivrioğlu'nun bu sözleri, Didem Belen'in "evliyken olduğu gibi nişanlıyken de" sözlerinden yalnızca günler sonra geldi.

Sivrioğlu'nun bu sözleri, Didem Belen'in "evliyken olduğu gibi nişanlıyken de" sözlerinden yalnızca günler sonra geldi.

Somer Sivrioğlu, 2001'de Aslı Sencer'le evlenmiş, çiftin Deniz ve Derin adında iki çocuğu olmuştu. Uzun yıllarını Avustralya'da geçiren ikilinin 2019'da açılan boşanma davası, Aralık 2021'de sonuçlanmıştı.

Ünlü şefin adı geçtiğimiz günlerde nişanlısı Didem Belen'in paylaşımıyla yeniden magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Belen, ayrılığı duyurduğu Instagram hikayesinde 'Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor, ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor' demiş, sözü edilen kadının kim olduğunu ise açıklamamıştı.

Sivrioğlu ise iddialara doğrudan bir yanıt vermemiş, Instagram'da paylaştığı Mevlana temalı bir videonun altına yazdığı notla dikkat çekmişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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