Aldatma İddiasıyla Gündem Olan Somer Sivrioğlu'ndan Çok Konuşulacak Aşk Açıklaması

Sivrioğlu'na göre ilişki de yaşamın bir süreci. Ünlü şef, ilişkilerin zamanla yıpranan, değişen ve dönüşen bir şey olduğunu belirterek 'Bazen ayak uydurabiliyorsun, bazen uyduramıyorsun' dedi.

Ardından sözü eski eşine getirdi. 'Hiç kimse şunu konuşmuyor ya; biz eski eşimle 20 yıl beraberdik, 20 yıl bir ilişkimiz var. Benim onunla ilişkimi durdurmam demek, benim 20 yılımı durdurmam demek' diyen Sivrioğlu, kendi sözlerini 'çok bencilce' diye nitelendirdi.

Çocuklarının ise bu meselede bambaşka bir yerde durduğunu ekleyen ünlü şef, '20 yıllık hayatımı ben nasıl çöpe atabilirim ya? Yani yokmuş gibi davranmak demek' diye konuştu. Sözlerini ise şu cümleyle bağladı: 'Aşklar şunlar bunlar gelip geçiyor da emek kalıcı. Ve insan her zaman için en çok emeğini seviyor.'