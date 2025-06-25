Aksiyon, Macera ve Kahramanlık Dolu: İzlemeniz Gereken En İyi 15 Süper Kahraman Filmi

Süper kahraman filmleri, son yıllarda sinema dünyasının en popüler türlerinden biri haline geldi. Her biri farklı evrenlerden, farklı kahramanların maceralarını anlatan bu yapımlar, görsel efektleri, sürükleyici hikayeleri ve unutulmaz karakterleriyle izleyiciyi büyülüyor. 2025 yılında hala etkisini sürdüren ve izlenmeye değer 15 süper kahraman filmini sizin için derledik. Hazır olun, çünkü bu liste aksiyon ve macera dolu bir yolculuğa çıkartacak!