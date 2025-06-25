Aksiyon, Macera ve Kahramanlık Dolu: İzlemeniz Gereken En İyi 15 Süper Kahraman Filmi
Süper kahraman filmleri, son yıllarda sinema dünyasının en popüler türlerinden biri haline geldi. Her biri farklı evrenlerden, farklı kahramanların maceralarını anlatan bu yapımlar, görsel efektleri, sürükleyici hikayeleri ve unutulmaz karakterleriyle izleyiciyi büyülüyor. 2025 yılında hala etkisini sürdüren ve izlenmeye değer 15 süper kahraman filmini sizin için derledik. Hazır olun, çünkü bu liste aksiyon ve macera dolu bir yolculuğa çıkartacak!
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1. Avengers: Endgame (2019)
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2. Spider-Man: No Way Home (2021)
3. Black Panther (2018)
4. Wonder Woman (2017)
5. Guardians of the Galaxy (2014)
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6. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)
7. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)
8. Thor: Ragnarok (2017)
9. Captain America: Civil War (2016)
10. Aquaman (2018)
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11. Black Widow (2021)
12. Justice League (2017)
13. The Batman (2022)
14. Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023)
15. Eternals (2021)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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