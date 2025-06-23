Seni Güldürürken Derin Düşünmeye İten 7 Dizi Film Karakteri
Bazen bir karakter öyle laflar eder, öyle davranır ki ilk başta kahkahalara boğulursun… ama sonra durup düşünürsün: “Ben de böyleyim galiba.” Mizah, çoğu zaman derinliği örtmek için kullanılan bir maske gibi görünse de, bazı karakterler bu maskenin ardında hayatın en çarpıcı gerçeklerini, kırılganlıklarımızı ve varoluş sancılarımızı gözler önüne serer. Onlar güldürürken aslında bir yandan içimizi kazır, düşündürür, belki de kendimizle yüzleşmemizi sağlar.
İşte, zekice yazılmış replikleriyle, absürt ama tanıdık hâlleriyle, hem kalbimize hem aklımıza dokunan 7 unutulmaz karakter...
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1. Abbi Abrams - Broad City
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2. Fleabag - Fleabag
3. Michael Scott - The Office
4. Tony Johnson - After Life
5. Larry David - Curb Your Enthusiasm
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6. Nadja - What We Do in the Shadows
7. Forrest Gump - Forrest Gump
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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