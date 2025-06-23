Seni Güldürürken Derin Düşünmeye İten 7 Dizi Film Karakteri

Bazen bir karakter öyle laflar eder, öyle davranır ki ilk başta kahkahalara boğulursun… ama sonra durup düşünürsün: “Ben de böyleyim galiba.” Mizah, çoğu zaman derinliği örtmek için kullanılan bir maske gibi görünse de, bazı karakterler bu maskenin ardında hayatın en çarpıcı gerçeklerini, kırılganlıklarımızı ve varoluş sancılarımızı gözler önüne serer. Onlar güldürürken aslında bir yandan içimizi kazır, düşündürür, belki de kendimizle yüzleşmemizi sağlar.

İşte, zekice yazılmış replikleriyle, absürt ama tanıdık hâlleriyle, hem kalbimize hem aklımıza dokunan 7 unutulmaz karakter...