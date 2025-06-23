Netflix’te İçsel Yolculuğa Çıkaran 11 Dizi
Zaman zaman hepimiz kendimize dönmek, hayatı sorgulamak ya da iç dünyamızda biraz sessizce dolaşmak isteriz. Tam da böyle anlarda, izlediğimiz bir dizi bizi derinden etkileyebilir; ruhumuza ayna tutar, unuttuğumuz duyguları hatırlatır. Netflix’te yer alan bazı diziler var ki yalnızca eğlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda düşündürüyor, ilham veriyor ve içsel bir yolculuğa davet ediyor. Karakterlerin değişim hikâyeleri, kendi dönüşümümüze ışık tutarken; her bölümde biraz daha kendimizi keşfetme fırsatı buluyoruz.
İşte, izledikten sonra uzun süre etkisinden çıkamayacağınız, kalbinize ve zihninize dokunacak 11 özel dizi...
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1. The Midnight Gospel
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2. After Life
3. Unorthodox
4. Atypical
5. BoJack Horseman
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6. Anne with an E
7. Maid
8. The OA
9. Feel Good
10. The Queen’s Gambit
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11. Beef
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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