Akılalmaz Estetik Uygulamalarını Paylaşarak Güzellik Standartlarına Lanet Ettiren 15 Kişi
Akılalmaz Estetik Uygulamalarını Paylaşarak Güzellik Standartlarına Lanet Ettiren 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Güzellik standartları her zaman değişen ve kültürden kültüre göre şekillenen sosyal bir olgudur. Hadi hep birlikte kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizde absürtlükte çığır açmış güzellik standartları nelermiş görelim...👇
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1. "Bazı durumlarda çok faydalı olsa da şu an saçma bir şekilde sağlıklı dişler üzerine kaplama yaptırmak moda olmuş durumda. İnsanlar biraz daha güzel görünen sahte dişler için gerçek dişlerinden vazgeçiyor..."
2. "İnsanlar gülerken yüzde oluşan kırışıklıkları aldırmak için abartılı paralar ödüyor ve buna anlam veremiyorum. Eskiden bize gülünce daha güzel görünürsünüz derdi şimdi ise insanlar ameliyatlarla sahte gülüşler yaratmaya çalışıyor."
3. "Asya ülkelerinde bulunan geleneksel ayak düğümlemesi. Eskiden kadınlar arasında güzellik standartı olarak bilinen, ayakların kemikler kırılıncaya kadar sıkıca bağlandığı ve küçültüldüğü bir gelenektir bu. Bundan daha korkutucu bir güzellik anlayışı var mı bilmiyorum."
4. "Yanakta bulunan yağların alınması ve yüzü ince göstermeye çalışmak. Bu işlem kişinin görünüşünü tamamen değiştirebiliyor ve kesinlikle çoğu zaman bu değişiklik iyi anlamda olmuyor..."
5. "Bazı Afrika ülkelerinde olan Leblouh geleneği. Kızları çocuk yaştan zorla besleyerek aşırı kilolu bir hale getirip olabildiğince erken yaşta evlendirmeye çalışmak. Zorla kilo aldırılmak cidden korkutucu bir güzellik anlayışı."
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6. "Zayıf olmak herkesin aklındaki güzellik anlayışları arasında bulunur ama bazıları bu anlayışı abartabiliyor. O kadar ki bu zayıflık isteği hayatı risk barındıracak seviyelere ulaşabiliyor."
7. "Hip dips takıntısı. Hip Dips', bel ve kalça arasında oluşan, iç kısımlara doğru kıvrımlı bir şekil alan vücut yapısıdır. Yıllar boyu insanların 'güzellik' anlayışı değiştikçe 'hip dips' yapısına olan görüşler de değişti. İnsanlar bunlardan kurtulmak için ameliyatlar oluyor."
8. "Açık tenli insanlar bronzlaşmak için çabalıyor, esmer insanlar de tam tersi için uğraşıyor. İnsanlardaki ten rengi takıntısını asla anlayamıyorum."
9. "Mayaların güzellik anlayışı asıl çılgınca olan. Uzun eğimli alınlar, çapraz gözler, sivri dişler ve kancalı burunlar. Bu özellikler bebeklik döneminden itibaren yapay olarak elde edilirdi."
10. "Genel olarak dolgu yaptırmak özellikle elmacık kemiklerinde doldu asla anlayamayacağım bir şey. Neden bu kadar çok insanın sanki alerjik reaksiyon gösteriyormuş gibi görünmek istediği konusunda gerçekten hiçbir fikrim yok. Dolgu yapan insanlara bakmak rahatsız edici, sanki yüzleri şişmiş gibi görünüyor."
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11. "Kıvırcık saçlı insanlar düz saça sahip olmak için savaş verirken aynı şekilde de düz saçlı insanlar kıvırcık saça sahip olmak için paralar döküyor."
12. "Özellikle Asya ülkelerinde yaygın olan küçük yüz anlayışı. Küçük yüzler bazı insanlarda tatlı duruyor olabilir ama bu güzellik standarttı olarak kabul edilmemeli!"
13. "Yaşlandıktan sonra yüzde gerçekleşen değişiklikler dünyanın sonuymuş gibi davranan insanlar. Kırışıklıklar bu kadar korkutucu olmamalı, insanın olgun görünmesinde yanlış bir şey yok.
14. "Çil dövmeleri. Doğal çiller muhteşem olabilir, ancak genç kadınların kına veya kalıcı mürekkeple dövme yaptırdığını görmek çok saçma çünkü sahte oldukları hemen anlaşılıyor."
15. "Kum saati gibi vücut şekli. Hiç doğal durmayan bir şey. İnsanın vücudu kendine özgü olmalı sanki barbie oyuncağı gibi değil..."
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