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Akasya Durağı 'Ali Kemal'in Son Halinden Oğuzhan Uğur'un Programına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Akasya Durağı 'Ali Kemal'in Son Halinden Oğuzhan Uğur'un Programına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
17.03.2025 - 23:16

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

17 Mart Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon'un Özel bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon'un Özel bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir zamanlar Bolu Kartalkaya'nın en gözde tatil rotalarından biri olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak günü korkunç bir yangın çıkmıştı. 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını Babala Tv'de yayınlanacak olan MAM Özel bölümünde sevenlerini kaybeden ailelerin acısı dinlenecek. Oğuzhan Uğur beklenen programın öncesinde yayınladığı fragmanla kaplerimizi bir kez daha yaktı.

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8 ayda iki tür kanser cinsini yendiğini açıklayan Nursel Ergin son paylaşımlarıyla bir kez daha gündem oldu.

8 ayda iki tür kanser cinsini yendiğini açıklayan Nursel Ergin son paylaşımlarıyla bir kez daha gündem oldu.

Mutfak Bahane programıyla ekranlara geri dönen ünlü sunucu bu sefer, saçlarını kazıttığı anları paylaştı. O dönem yaşadığı acı zamanlardaki hislerini de bir bir aktardı.

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Yağmur Yüksel Kan Çiçekleri'nden sonra Kızgın Topraklar dizisinin kadrosuna katılmıştı.

Yağmur Yüksel Kan Çiçekleri'nden sonra Kızgın Topraklar dizisinin kadrosuna katılmıştı.

Atv ekranlarında yayınlacak olan dizide yeni bir gelişme yaşandı. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın başrolünde yer aldığı yapımın kadrosuna ünlü oyuncu dahil oldu.

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Kanal D ekranlarının popüler yapımı İnci Taneleri dizinin yıldızlarından Ülkü Hilal Çifti açıklamasıyla öne çıktı.

Kanal D ekranlarının popüler yapımı İnci Taneleri dizinin yıldızlarından Ülkü Hilal Çifti açıklamasıyla öne çıktı.

Geçtiğimiz akşam görüntülenen genç oyuncu, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi ekibinin 'en'lerini sıraladı.

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Bugün Instagram, X ve TikTok gibi platformlarda Akasya Durağı yeniden trendlere girdi.

Bugün Instagram, X ve TikTok gibi platformlarda Akasya Durağı yeniden trendlere girdi.

Bunun nedeni ise uzun yıllar ekranlarımıza konuk olan dizide 'Ali Kemal' karakterine hayat veren ünlü oyuncu oldu. Akasya Durağı'nın ikonik karakterlerinden birini canlandıran Ateş Fatih Uçan yıllar sonra ortaya çıktı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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