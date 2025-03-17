Akasya Durağı 'Ali Kemal'in Son Halinden Oğuzhan Uğur'un Programına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Bir zamanlar Bolu Kartalkaya'nın en gözde tatil rotalarından biri olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak günü korkunç bir yangın çıkmıştı. 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını Babala Tv'de yayınlanacak olan MAM Özel bölümünde sevenlerini kaybeden ailelerin acısı dinlenecek. Oğuzhan Uğur beklenen programın öncesinde yayınladığı fragmanla kaplerimizi bir kez daha yaktı.