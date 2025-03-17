Akasya Durağı 'Ali Kemal'in Son Halinden Oğuzhan Uğur'un Programına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Akasya Durağı 'Ali Kemal'in Son Halinden Oğuzhan Uğur'un Programına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
17 Mart Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon'un Özel bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu.
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8 ayda iki tür kanser cinsini yendiğini açıklayan Nursel Ergin son paylaşımlarıyla bir kez daha gündem oldu.
Yağmur Yüksel Kan Çiçekleri'nden sonra Kızgın Topraklar dizisinin kadrosuna katılmıştı.
Kanal D ekranlarının popüler yapımı İnci Taneleri dizinin yıldızlarından Ülkü Hilal Çifti açıklamasıyla öne çıktı.
Bugün Instagram, X ve TikTok gibi platformlarda Akasya Durağı yeniden trendlere girdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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