Ailesini Yakmak İstedi! Polise Söyledikleri Herkesi Şoke Etti: '7.65 Hastasıyım, Silahını Önüme Koyma'

Antalya'da yaşanan dehşet verici olayın detayları ortaya çıktı. 32 yaşındaki D.A. isimli kadın, 13 yaşındaki oğlu ve annesiyle birlikte yaşadığı evi benzin dökerek yakmaya kalktı. Polis tarafından etkisiz hale getirilen D.A., polis memuruna 'Silahını çek önümden. 7.65 hastasıyım zaten, önüme koyup durma bak' dedi.