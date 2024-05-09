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Ailesini Yakmak İstedi! Polise Söyledikleri Herkesi Şoke Etti: '7.65 Hastasıyım, Silahını Önüme Koyma'

Ailesini Yakmak İstedi! Polise Söyledikleri Herkesi Şoke Etti: '7.65 Hastasıyım, Silahını Önüme Koyma'

Antalya Polis Benzin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.05.2024 - 13:31

Antalya'da yaşanan dehşet verici olayın detayları ortaya çıktı. 32 yaşındaki D.A. isimli kadın, 13 yaşındaki oğlu ve annesiyle birlikte yaşadığı evi benzin dökerek yakmaya kalktı. Polis tarafından etkisiz hale getirilen D.A., polis memuruna 'Silahını çek önümden. 7.65 hastasıyım zaten, önüme koyup durma bak' dedi.

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Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen D.A., evde bulunan annesi ve oğlu ile birlikteyken benzin dökerek evi yakmaya kalktı. Benzin kokusunu alan D.A.'nın annesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri D.A.'yı etkisiz hale getirdi. Her ihtimale karşı itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek evi kontrol etti.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen D.A., evde bulunan annesi ve oğlu ile birlikteyken benzin dökerek evi yakmaya kalktı. Benzin kokusunu alan D.A.'nın annesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri D.A.'yı etkisiz hale getirdi. Her ihtimale karşı itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek evi kontrol etti.

D.A. evden çıkarılırken bir polis memuruna "Silahını çek önümden. 7.65 hastasıyım zaten, önüme koyup durma bak" dedi.

D.A. evden çıkarılırken bir polis memuruna "Silahını çek önümden. 7.65 hastasıyım zaten, önüme koyup durma bak" dedi.

D.A., polis ekibi eşliğinde ambulansla hastaneye sevk edildi.

D.A., polis ekibi eşliğinde ambulansla hastaneye sevk edildi.

İşte o anlar:

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