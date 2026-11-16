AfD'nin Cumhurbaşkanı Adayı Adanaspor'da Forma Giymiş Bir Dünya Şampiyonu
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Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, cumhurbaşkanlığı seçimi için eski futbolcu Thomas Berthold'u aday gösterdi. Parti eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, 62 yaşındaki Berthold'un parti üyesi olmadığını özellikle vurguladı. Berthold'un özgeçmişinde 1990 Dünya Kupası şampiyonluğu da var, Adanaspor'da geçirdiği altı ay da.
AfD adayını açıkladı.
Frankfurt'tan Dünya Kupası'na uzanan kariyer.
Kariyerini Türkiye'de noktaladı.
Seçimin favorisi Ilse Aigner.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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