AfD'nin Cumhurbaşkanı Adayı Adanaspor'da Forma Giymiş Bir Dünya Şampiyonu

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, cumhurbaşkanlığı seçimi için eski futbolcu Thomas Berthold'u aday gösterdi. Parti eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, 62 yaşındaki Berthold'un parti üyesi olmadığını özellikle vurguladı. Berthold'un özgeçmişinde 1990 Dünya Kupası şampiyonluğu da var, Adanaspor'da geçirdiği altı ay da.