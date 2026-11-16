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AfD'nin Cumhurbaşkanı Adayı Adanaspor'da Forma Giymiş Bir Dünya Şampiyonu

AfD'nin Cumhurbaşkanı Adayı Adanaspor'da Forma Giymiş Bir Dünya Şampiyonu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.11.2026 - 16:20
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Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, cumhurbaşkanlığı seçimi için eski futbolcu Thomas Berthold'u aday gösterdi. Parti eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, 62 yaşındaki Berthold'un parti üyesi olmadığını özellikle vurguladı. Berthold'un özgeçmişinde 1990 Dünya Kupası şampiyonluğu da var, Adanaspor'da geçirdiği altı ay da.

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AfD adayını açıkladı.

AfD adayını açıkladı.

Almanya için Alternatif'in eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, Berthold'u cumhurbaşkanlığı seçimine aday gösterdiklerini duyurdu. İki isim, 62 yaşındaki eski futbolcunun parti üyesi olmadığının altını çizdi. Weidel ve Chrupalla adayları için şu ifadeleri kullandı: 'Tüm Almanların cumhurbaşkanı olmaya son derece uygun.'

Frankfurt'tan Dünya Kupası'na uzanan kariyer.

Frankfurt'tan Dünya Kupası'na uzanan kariyer.

Berthold profesyonel kariyerine 1980'lerin başında Eintracht Frankfurt'ta başladı, ardından Bayern Münih ve VfB Stuttgart gibi Alman takımlarında forma giydi. Alman Milli Takımı formasıyla 60'tan fazla maça çıktı. 1990'da İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı kazanan kadronun içinde yer aldı.

Kariyerini Türkiye'de noktaladı.

Kariyerini Türkiye'de noktaladı.

Ocak 2001'de Adanaspor'a transfer olan Berthold, Türkiye'de altı ay oynadıktan sonra Temmuz 2001'de futbolu bıraktı. Son yıllarda adı özellikle Covid-19 salgını sırasında alınan koruyucu önlemlere karşı çıkışlarıyla gündeme geldi.

Seçimin favorisi Ilse Aigner.

Seçimin favorisi Ilse Aigner.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in görev süresi gelecek yılın başında sona erecek. Yerine CSU'lu siyasetçi Ilse Aigner'in 30 Ocak'ta seçilmesine kesin gözle bakılıyor. Aigner seçilirse Almanya'nın ilk kadın devlet başkanı olacak. Adaylığı iktidardaki CDU/CSU ve SPD koalisyonunun yanı sıra muhalefetteki Yeşiller tarafından da destekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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