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Adalet Bakanı Tunç Açıkladı: İmralı'da Video Çekildi mi?

Adalet Bakanı Tunç Açıkladı: İmralı'da Video Çekildi mi?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.03.2025 - 13:39

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne silah bırakma çağrısının kendi sesi ve görüntüsüyle kayıt altına alındığı iddia edilmişti. 'Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesi mevzuatımıza uygun değil' diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörist başı Öcalan'ın mesajı sırasında video çekildiğini bu videonun da istihbarat ekiplerinin elinde olduğunu açıkladı. 

Bakan Tunç ayrıca, Öcalan serbest kalacak mı? sorusuna da yanıt verdi.

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DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la 27 Şubat tarihinde İmralı Adası'ndaki cezaevinde üçüncü kez görüştü.

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la 27 Şubat tarihinde İmralı Adası'ndaki cezaevinde üçüncü kez görüştü.

Açıklamadan hemen önce terörist başı Abdullah Öcalan'ın 11 yıl sonra ilk kez fotoğrafı yayımlandı. İmralı'da çekilen fotoğrafta masanın ortasında oturan Öcalan’ın tam önünde küçük bir mikrofon olduğu görüldü. Öcalan’ın çağrısı için 'görüntülü olmadığı takdirde inandırıcı olmayacağı' denilmişti.

Video kayıtları sırasında konuşan kişinin sesinin yakından kaydedilmesi için kullanılan 'yaka' tipi siyah bir mikrofonun fotoğrafta görülmesi, 'görüntülü kayıt alındı' iddialarını beraberinde getirdi.

Terör örgütüne yakın kaynaklar, Öcalan’ın hazırladığı metni İmralı'da bizzat okuduğunu, bu sırada video kaydı yapıldığını ancak bu kaydın DEM heyetiyle paylaşılmadığını iddia etmişti.

Terör örgütüne yakın kaynaklar, Öcalan’ın hazırladığı metni İmralı'da bizzat okuduğunu, bu sırada video kaydı yapıldığını ancak bu kaydın DEM heyetiyle paylaşılmadığını iddia etmişti.

İddialar sonrası açıklama yapan  Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise 'Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesi mevzuatımıza uygun değil' demişti. Günler sonra bu konuya ilişkin bir kez daha açıklama yapan Bakan Tunç, video çekildiğini itiraf etti. 

Tunç, terörist başı Öcalan'ın mesajı sırasında video çekildiğini bu videonun da istihbarat ekiplerinin elinde olduğunu açıkladı.

Basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Tunç, Öcalan'a umut hakkı uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

'Umut Hakkı bizim mevzuatımızda, kanunlarımızda olan bir konu değil. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlülerinin koşullu salıverme süresi 30 yıldır. Yine müebbet hapis cezası hükümlülerinin koşullu salıverme süresi 24 yıldır. Bu yıllar dolduğunda kişi cezaevinde iyi halliyse tahliye olur. Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet varsa daha farklı bir durum söz konusudur. Ölüm cezasından çevrilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası söz konusu. Ölüm cezasından çevrilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının koşullu salıvermesinin olmadığına dair ceza infaz kanununda özel bir hüküm yer alıyor. Burada tabi şu anda bizim konuşacağımız konu, terörün kendini feshetmesi, silahları bırakması. Bizim şu anda tüm odaklandığımız konu bu. Bu çağrıda herhangi bir şart, herhangi bir koşullu salıverme veya bir umut hakkı talebi söz konusu değil. Burada terör örgütü elebaşının örgüte yönelik bir çağrısı var. Burada muhatap Devlet değil, muhatap örgüt. Dolayısıyla örgüt bunu nasıl değerlendirecek bunu hep beraber göreceğiz. Değerlendirilse terör bitmiş olur. Değerlendirilmezse de terörle mücadele devam eder.'

Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" demişti. Tarihi çağrı sonrası terör örgütü PKK, ateşkes ilan etti. "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz" demişti.

Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" demişti. Tarihi çağrı sonrası terör örgütü PKK, ateşkes ilan etti. "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz" demişti.

7 kişilik DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme 4 saat sürdü. Heyette, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan avukat Faik Özgür Erol da yer aldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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