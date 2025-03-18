Adalet Bakanı Tunç Açıkladı: İmralı'da Video Çekildi mi?
Adalet Bakanı Tunç Açıkladı: İmralı'da Video Çekildi mi?
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne silah bırakma çağrısının kendi sesi ve görüntüsüyle kayıt altına alındığı iddia edilmişti. 'Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesi mevzuatımıza uygun değil' diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörist başı Öcalan'ın mesajı sırasında video çekildiğini bu videonun da istihbarat ekiplerinin elinde olduğunu açıkladı.
Bakan Tunç ayrıca, Öcalan serbest kalacak mı? sorusuna da yanıt verdi.
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DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la 27 Şubat tarihinde İmralı Adası'ndaki cezaevinde üçüncü kez görüştü.
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Terör örgütüne yakın kaynaklar, Öcalan’ın hazırladığı metni İmralı'da bizzat okuduğunu, bu sırada video kaydı yapıldığını ancak bu kaydın DEM heyetiyle paylaşılmadığını iddia etmişti.
Basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" demişti. Tarihi çağrı sonrası terör örgütü PKK, ateşkes ilan etti. "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz" demişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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