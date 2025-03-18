Adalet Bakanı Tunç Açıkladı: İmralı'da Video Çekildi mi?

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne silah bırakma çağrısının kendi sesi ve görüntüsüyle kayıt altına alındığı iddia edilmişti. 'Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesi mevzuatımıza uygun değil' diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörist başı Öcalan'ın mesajı sırasında video çekildiğini bu videonun da istihbarat ekiplerinin elinde olduğunu açıkladı.

Bakan Tunç ayrıca, Öcalan serbest kalacak mı? sorusuna da yanıt verdi.