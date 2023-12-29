Acun Ilıcalı'nın O Ses Performansından Kızılcık Şerbeti'ndeki Kaoslara Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Acun Ilıcalı'nın O Ses Performansından Kızılcık Şerbeti'ndeki Kaoslara Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
29 Aralık Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünden yeni görüntüler sızmaya devam ediyor. Bu sefer de Acun Ilıcalı'nın jüri koltuğunda ortama ayak uydurma şekli sosyal medya kullanıcılarının diline düştü!
2024'e girmeye sayılı günler kala yılbaşı programları çoktan yapıldı. Evde TV karşısında yeni yıla girecekler ise TV'deki programların içeriklerini merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ekranlarda olacak İbo Show'un konukları belli oldu. Bakalım kimler varmış?
O Ses Yılbaşı programı gümbür gümbür geliyor! Bu yılbaşında jürilik yapacak isimlerden biri olan Ebru Gündeş, programa yarışmacı konuk olarak katılan eski sevgilisi Kerem Alışık'ı böyle dinledi.
Özgü Namal 9 yıl aradan sonra Kızıl Goncalar ile TV ekranlarına dönmüş ve hayranlarını bu dönüşle çok sevindirmişti. Ancak Kızıl Goncalar daha 2 bölüm yayınlanmasına rağmen büyük ses getirdi ve izleyiciyi ikiye bölmekle kalmayıp RTÜK'ten rekor ceza yedi. Tüm bunları bir yana bırakıp çalışmaya devam eden ekip Özgü Namal'ın doğum gününü sette kutladı!
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünden sızan videolar sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu! Bu sene ilk kez jüri koltuğunda oturan Meryem Uzerli'nin etrafında pervane olan Murat Boz çapkınlığıyla dillere fena düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen, mutlu evlilikleriyle hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor. 2. Sayfa programında Umut Ünver'in haberine göre ünlü çift, bir mobilya markasının yüzü oldu. Bu reklam anlaşmasından ikilinin kazandıkları ücret ise dudak uçuklattı.
2 sezondur ekranlarda olan Kızılcık Şerbeti'nde her şey Doğa ve Fatih'in beraber olması ve Doğa'nın hamile kalmasıyla başladı. Birbirine tamamen zıt Arslan ve Ünal ailelerinin bir araya gelmesiyle kaosun eksik olmadığı dizide bugüne kadar neler olmuş hepsini derledik!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın