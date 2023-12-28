Seçenekler Çoğalıyor: İbo Show'un Yılbaşı Özel Programının Konukları Belli Oldu!

2024'e girmeye sayılı günler kala yılbaşı programları çoktan yapıldı. Evde TV karşısında yeni yıla girecekler ise TV'deki programların içeriklerini merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ekranlarda olacak İbo Show'un konukları belli oldu. Bakalım kimler varmış?