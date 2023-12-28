Seçenekler Çoğalıyor: İbo Show'un Yılbaşı Özel Programının Konukları Belli Oldu!
Seçenekler Çoğalıyor: İbo Show'un Yılbaşı Özel Programının Konukları Belli Oldu!
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Ekranlarda uzun süredir aşina olduğumuz eğlence programı İbo Show, yılbaşı akşamı da yine izleyiciyle buluşacak.
Yılbaşı akşamlarının da vazgeçilmez programlarından biri olan İbo Show'un 2024 için konukları belli oldu!
Öncelikle fragmanı sizler için şöyle bırakalım, hemen ardından konuklara hızlıca bir göz gezdirelim...
Hülya Avşar
Serdar Ortaç
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İdo Tatlıses
Bülent Serttaş
Aleyna Tilki
Cenk Eren
Norm Ender
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Siz bu yıl hangi programı izleyeceksiniz?
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