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Seçenekler Çoğalıyor: İbo Show'un Yılbaşı Özel Programının Konukları Belli Oldu!

Seçenekler Çoğalıyor: İbo Show'un Yılbaşı Özel Programının Konukları Belli Oldu!

themyscira - Misafir Editör
29.12.2023 - 00:43

2024'e girmeye sayılı günler kala yılbaşı programları çoktan yapıldı. Evde TV karşısında yeni yıla girecekler ise TV'deki programların içeriklerini merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ekranlarda olacak İbo Show'un konukları belli oldu. Bakalım kimler varmış?

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Ekranlarda uzun süredir aşina olduğumuz eğlence programı İbo Show, yılbaşı akşamı da yine izleyiciyle buluşacak.

Ekranlarda uzun süredir aşina olduğumuz eğlence programı İbo Show, yılbaşı akşamı da yine izleyiciyle buluşacak.

Yılbaşı akşamlarının da vazgeçilmez programlarından biri olan İbo Show'un 2024 için konukları belli oldu!

Yılbaşı akşamlarının da vazgeçilmez programlarından biri olan İbo Show'un 2024 için konukları belli oldu!

Öncelikle fragmanı sizler için şöyle bırakalım, hemen ardından konuklara hızlıca bir göz gezdirelim...

Hülya Avşar

Hülya Avşar

Serdar Ortaç

Serdar Ortaç
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İdo Tatlıses

İdo Tatlıses

Bülent Serttaş

Bülent Serttaş

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki

Cenk Eren

Cenk Eren

Norm Ender

Norm Ender
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Siz bu yıl hangi programı izleyeceksiniz?

Siz bu yıl hangi programı izleyeceksiniz?

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