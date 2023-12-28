Yayından Kaldırılması Bir Anda Akıllara Düşen "Maske Kimsin Sen?" Sevenlerine Derin Bir Ah Çektirdi!
Yayından Kaldırılması Bir Anda Akıllara Düşen "Maske Kimsin Sen?" Sevenlerine Derin Bir Ah Çektirdi!
'Maske Kimsin Sen?' kısa süren ekran macerasına rağmen çok sevilen bir TV programı olmayı başardı. Bir anda yeniden ekranlara dönmesiyle de sevenlerine tekrar iç çektirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Maske Kimsin Sen?" kısa süren ekran macerasına rağmen sevilen programlardan biri olmayı başardı.
Ünlü isimlerin maske ve kostümle söyledikleri şarkıların ardından kim oldukları jüri tarafından tahmin edilmeye çalışılıyordu.
Eğlenceli anlara şahit olduğumuz program ne yazık ki kısa sürede yayından kaldırıldı.
Ancak sevenleri programın hala gelmiş geçmiş en iyi yarışmalardan biri olduğunu savunmaktan vazgeçmiyor.
@immfdh adlı bir Twitter kullanıcısı yılbaşı gecesi Maske Kimsin Sen'in yayınlanmamasının hepimize kaybettirdiğini yazınca adeta yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda