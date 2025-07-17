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Acun Ilıcalı’dan İngiliz Taraftarlara Türkiye Turu!

Acun Ilıcalı’dan İngiliz Taraftarlara Türkiye Turu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.07.2025 - 18:10

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz taraftarlarını Türkiye’de ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da unutulmaz anlar yaşayan Hull City taraftarları, şimdi de Ege’nin gözde tatil bölgesi Çeşme’de güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

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Hull City taraftarlarını Çeşme’de özel bir plajda ağırlayan Acun Ilıcalı, onlarla bir araya gelerek fotoğraf çekildi.

Hull City taraftarlarını Çeşme’de özel bir plajda ağırlayan Acun Ilıcalı, onlarla bir araya gelerek fotoğraf çekildi.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz 4 yıl boyunca İngiltere’den yüzlerce taraftarı Türkiye’ye getirerek İstanbul başta olmak üzere Antalya ve Çeşme gibi Türkiye’nin turizm bölgelerinde misafir etmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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