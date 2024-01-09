ABD'de Açılan Halkbank Owens Davası Nihai Olarak Düştü! Halkbank Hisseleri Tavan Yaptı!
ABD'de Açılan Halkbank Owens Davası Nihai Olarak Düştü! Halkbank Hisseleri Tavan Yaptı!
27 Mart 2020 tarihinde ABD'de açılan Halkbank davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklaması geldi. Açıklamaya göre ABD'de Halkbank hakkında açılan Owens davası nihai olarak düştü. Davanın düşmesi ile Halkbank hisseleri tavan yaptı.
İşte, detaylar...
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ABD'de Halkbank'a açılan Owens davası nihai olarak düştü!
Halkbank aleyhine açılan tazminat talepli ikinci hukuk davası ise devam ediyor!
İşte, Halkbank'ın ilgili KAP açıklaması
Dava düştü, Halkbank hisseleri tavan yaptı!
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