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ABD'de Açılan Halkbank Owens Davası Nihai Olarak Düştü! Halkbank Hisseleri Tavan Yaptı!

ABD'de Açılan Halkbank Owens Davası Nihai Olarak Düştü! Halkbank Hisseleri Tavan Yaptı!

Halkbank Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.01.2024 - 10:56 Son Güncelleme: 09.01.2024 - 10:57

27 Mart 2020 tarihinde ABD'de açılan Halkbank davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklaması geldi. Açıklamaya göre ABD'de Halkbank hakkında açılan Owens davası nihai olarak düştü. Davanın düşmesi ile Halkbank hisseleri tavan yaptı. 

İşte, detaylar...

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ABD'de Halkbank'a açılan Owens davası nihai olarak düştü!

ABD'de Halkbank'a açılan Owens davası nihai olarak düştü!

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, 27 Mart 2020 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Halkbank aleyhine açılan tazminat talepli birinci hukuk davası (Owens davası) nihai olarak düştü.

Halkbank aleyhine açılan tazminat talepli ikinci hukuk davası ise devam ediyor!

Halkbank aleyhine açılan tazminat talepli ikinci hukuk davası ise devam ediyor!

Bankanın KAP'ta yer alan açıklamasında, 26 Temmuz 2023 tarihinde açılan tazminat talepli ikinci hukuk davası (Hughes davası) ve 15 Ekim 2019 tarihli ceza davası ile ilgili hukuki süreçlerin ise devam ettiği duyuruldu.

İşte, Halkbank'ın ilgili KAP açıklaması

İşte, Halkbank'ın ilgili KAP açıklaması

'Bilindiği üzere, ABD'de bir grup müşteki tarafından Bankamız aleyhine 27 Mart 2020 tarihinde açılan tazminat talepli birinci hukuk davası (Owens davası), önce ABD Güney New York Bölge Mahkemesi (Bölge Mahkemesi), ardından Birleşik Devletler İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi (İkinci İstinaf Mahkemesi) nezdinde yargı yeri uygunsuzluğu gerekçesiyle reddedilmiş ve akabinde müştekiler tarafından ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde temyiz etmek üzere 30 Ağustos 2023 tarihinde başvuruda bulunulmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi, 5 Ocak 2024 tarihinde temyiz başvurusunu ele almış ve 8 Ocak 2024 tarihinde müştekilerin talebini reddettiğine dair kararını yayımlamıştır. Buna göre 27 Mart 2020 tarihinde Bankamız hakkında açılan Owens davası nihai olarak düşmüştür. Kararın Bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz.

Diğer taraftan, 26 Temmuz 2023 tarihinde açılan tazminat talepli ikinci hukuk davası (Hughes davası) ve 15 Ekim 2019 tarihli ceza davası ile ilgili hukuki süreçler devam etmektedir.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.'

Dava düştü, Halkbank hisseleri tavan yaptı!

Dava düştü, Halkbank hisseleri tavan yaptı!

Banka aleyhine açılan Owens Davasının nihai olarak düştüğüne ilişkin kararın KAP'ta duyurulması üzerine, Halkbank hisseleri tavan yaptı! 

Borsa İstanbul'da HALKB hisse koduyla işlem gören Türkiye Halk Bankası A.Ş. hisseleri güne yüzde 9.97'lik yükselişle başladı. HALKB hisseleri, 1.25 TL artışla 13.79 TL'den işlem görüyor.

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