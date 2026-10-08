Uluslar Ligi'nde 4 Maçta 4 Yenilgi Alan A Milli Takım FIFA Sıralamasında 31. Sırada

Kevin De Bruyne 10. ve 59. dakikalarda, Romelu Lukaku ise 76. dakikada skora imza attı. Doksanıncı dakikada Arda Güler'in serbest vuruşu kaleci Lammens'ten döndü.

FIFA'nın ekim listesinde Belçika bin 779 puanla sekizinci sırada duruyor. Türkiye'nin puanı ise bin 563 ve aradaki fark 23 basamağı buluyor. Belçika, üç maçta altı puana ulaşarak grupta Türkiye'nin önüne geçti.

Listenin tepesinde ise değişiklik yok: 2024 Avrupa şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanan İspanya birinci, Arjantin bin 972 puanla ikinci, Fransa bin 958 puanla üçüncü, İngiltere de bin 925 puanla dördüncü. Portekiz iki basamak yükselerek bin 807 puanla beşinci oldu.