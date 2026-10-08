Uluslar Ligi'nde 4 Maçta 4 Yenilgi Alan A Milli Takım FIFA Sıralamasında 31. Sırada
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A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında bin 563 puanla 31. sırada yer aldı. Millilerin UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Fransa üçüncü, Belçika sekizinci, İtalya ise 15. sıradaki yerini korurken, Türkiye gruptaki dört maçın dördünü de kaybetti. Bir sonraki resmi FIFA sıralaması 18 Kasım'da açıklanacak.
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Bologna'da İtalya'ya 3-1 yenilen millilerin Uluslar Ligi'ndeki puan hanesi dört maçın sonunda hâlâ boş.
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Türkiye, 2 Ekim'de Belçika'ya konuk olduğu Liège'deki maçı 3-0 kaybetti.
Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 kaybeden milliler, gruba Uğurcan Çakır'ın kırmızı kartıyla başladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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