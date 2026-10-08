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Uluslar Ligi'nde 4 Maçta 4 Yenilgi Alan A Milli Takım FIFA Sıralamasında 31. Sırada

Uluslar Ligi'nde 4 Maçta 4 Yenilgi Alan A Milli Takım FIFA Sıralamasında 31. Sırada

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2026 - 10:32
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A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında bin 563 puanla 31. sırada yer aldı. Millilerin UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Fransa üçüncü, Belçika sekizinci, İtalya ise 15. sıradaki yerini korurken, Türkiye gruptaki dört maçın dördünü de kaybetti. Bir sonraki resmi FIFA sıralaması 18 Kasım'da açıklanacak.

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Bologna'da İtalya'ya 3-1 yenilen millilerin Uluslar Ligi'ndeki puan hanesi dört maçın sonunda hâlâ boş.

Bologna'da İtalya'ya 3-1 yenilen millilerin Uluslar Ligi'ndeki puan hanesi dört maçın sonunda hâlâ boş.

Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda 5 Ekim'de oynanan maçı ev sahibi İtalya 3-1 kazandı. Scamacca 26. dakikada, Calafiori 64. dakikada, Pio Esposito ise 87. dakikada fileleri havalandırdı. Türkiye'nin tek golü 61. dakikada geldi: Zeki Çelik'in sağdan ortasında arka direkteki Aral Şimşir tek vuruşta topu ağlara yolladı.

24 yaşındaki kanat oyuncusu için bu, milli formayla hem ilk resmi maç hem de ilk gol oldu. Sonuçla birlikte İtalya puanını 7'ye çıkarıp ikinci sıraya yerleşirken, Türkiye grubun son sırasında 0 puanda kaldı.

Maç sırasında deplasman tribünündeki taraftarlar, İtalya'nın öne geçmesinin ardından bir süre 'Montella istifa' tezahüratı yaptı.

Türkiye, 2 Ekim'de Belçika'ya konuk olduğu Liège'deki maçı 3-0 kaybetti.

Türkiye, 2 Ekim'de Belçika'ya konuk olduğu Liège'deki maçı 3-0 kaybetti.

Kevin De Bruyne 10. ve 59. dakikalarda, Romelu Lukaku ise 76. dakikada skora imza attı. Doksanıncı dakikada Arda Güler'in serbest vuruşu kaleci Lammens'ten döndü.

FIFA'nın ekim listesinde Belçika bin 779 puanla sekizinci sırada duruyor. Türkiye'nin puanı ise bin 563 ve aradaki fark 23 basamağı buluyor. Belçika, üç maçta altı puana ulaşarak grupta Türkiye'nin önüne geçti.

Listenin tepesinde ise değişiklik yok: 2024 Avrupa şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanan İspanya birinci, Arjantin bin 972 puanla ikinci, Fransa bin 958 puanla üçüncü, İngiltere de bin 925 puanla dördüncü. Portekiz iki basamak yükselerek bin 807 puanla beşinci oldu.

Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 kaybeden milliler, gruba Uğurcan Çakır'ın kırmızı kartıyla başladı.

Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 kaybeden milliler, gruba Uğurcan Çakır'ın kırmızı kartıyla başladı.

Grubun ilk maçı 25 Eylül'de Kocaeli'de oynandı ve Fransa, 54. dakikada Mbappe'nin golüyle 1-0 kazandı. Karşılaşmanın sonlarında, 87. dakikada hakem Felix Zwayer VAR incelemesinin ardından ceza sahası dışında topa elle müdahale eden kaleci Uğurcan Çakır'a doğrudan kırmızı kart gösterdi. Türkiye kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.

Ardından Bursa'da İtalya'ya 4-1, Belçika deplasmanında 3-0 ve yeniden İtalya'nın konuğu olduğu Bologna'da 3-1 yenilen milliler, dört haftada hiç puan alamadı. Türk milli takımı için bu, 1988'den bu yana ilk kez üst üste dört maç kaybetmek anlamına geliyor. Fransa FIFA listesindeki üçüncü sırasını bin 958 puanla korurken, İtalya bin 713 puanla 15. basamakta duruyor.

Millilerin yeni sıralamadaki yerini göreceği bir sonraki resmi FIFA listesinin 18 Kasım Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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