A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem'e İtalya Maçı Öncesinde Küçük Taraftarlardan Yoğun İlgi
A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem'e İtalya Maçı Öncesinde Küçük Taraftarlardan Yoğun İlgi
Eda Erdem, Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki İtalya maçı öncesinde tribünlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı. Kaptan, küçük hayranlarının hepsiyle tek tek ilgilendi.
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İlk etabı Antalya'da gerçekleşen Milletler Ligi'nde sahne alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem'in sakatlığı nedeniyle bir süre parkelerden uzak kalacağı açıklanmıştı.
Japonya ve Hollanda maçlarında takıma kenardan destek olan kaptan, İtalya maçında da salondaki yerini aldı. Taraftarlar, Erdem'e büyük ilgi gösterdi.
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