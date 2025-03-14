9 Ay Önce Evlenen Ebru Gündeş'ten Boşanma İddialarının Üzerine Manidar Paylaşım

49 yaşındaki şarkıcının kendisinden 12 yaş küçük eşiyle olan evliliği, daha başından beri konuşuluyordu. Dubai’de yapılan sade bir törenle evlenen çift, o dönem mutluluk pozları verse de evlilikleri boyunca sık sık boşanma iddialarıyla gündeme geldi.

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir’in ilişkisinde yaş farkı çok konuşulmuş, ünlü şarkıcının üçüncü evliliği için “Bu kez mutluluğu buldu” yorumları yapılmıştı. Ancak işler pek de öyle gitmedi.