9 Ay Önce Evlenen Ebru Gündeş'ten Boşanma İddialarının Üzerine Manidar Paylaşım
9 Ay Önce Evlenen Ebru Gündeş'ten Boşanma İddialarının Üzerine Manidar Paylaşım
Son olarak Acun Ilıcalı’nın düğününde eşiyle el ele görüntülenen, ardından sosyal medyada haklarında çıkan ayrılık iddialarına “mutluyuz” pozlarıyla yanıt veren Ebru Gündeş, bu kez yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.
Ünlü şarkıcının son paylaşımı, “İlişkisi sallantıda mı?” sorusunu akıllara getirdi.
Gündeş’in paylaşımı ne anlama geliyor, gelin birlikte bakalım 🤔
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Ebru Gündeş’i sık sık sahnelerde aldığı dudak uçuklatan ücretlerle ve özel hayatıyla magazin gündeminde görüyoruz.
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Biliyorsunuz, ünlü sanatçı geçtiğimiz yıl iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti.
Çift, evliliklerinin henüz ilk aylarında ayrılık iddialarıyla karşı karşıya kaldı.
Ancak Ebru Gündeş’in son paylaşımı kafaları iyice karıştırdı.
Öte yandan, Ebru Gündeş ve Murat Özdemir son olarak Acun Ilıcalı’nın düğününde el ele objektiflere yansımıştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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