onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
9 Ay Önce Evlenen Ebru Gündeş'ten Boşanma İddialarının Üzerine Manidar Paylaşım

9 Ay Önce Evlenen Ebru Gündeş'ten Boşanma İddialarının Üzerine Manidar Paylaşım

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.03.2025 - 15:28

Son olarak Acun Ilıcalı’nın düğününde eşiyle el ele görüntülenen, ardından sosyal medyada haklarında çıkan ayrılık iddialarına “mutluyuz” pozlarıyla yanıt veren Ebru Gündeş, bu kez yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. 

Ünlü şarkıcının son paylaşımı, “İlişkisi sallantıda mı?” sorusunu akıllara getirdi. 

Gündeş’in paylaşımı ne anlama geliyor, gelin birlikte bakalım 🤔

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ebru Gündeş’i sık sık sahnelerde aldığı dudak uçuklatan ücretlerle ve özel hayatıyla magazin gündeminde görüyoruz.

Ebru Gündeş’i sık sık sahnelerde aldığı dudak uçuklatan ücretlerle ve özel hayatıyla magazin gündeminde görüyoruz.

Geçtiğimiz yılbaşında ünlü isimlerin yılbaşı konserlerinde alacakları ücretler açıklanmış, en yüksek ücreti alan sanatçılardan biri de Ebru Gündeş olmuştu. O gece sahneye çıkmasının milyonlar kazandıracağı konuşulmuş, Gündeş’in yılbaşı konserinden büyük bir gelir elde edeceği iddia edilmişti.

Son olarak 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Ebru Gündeş’i canlı dinlemenin bedelinin 100.000 TL olduğu gündeme gelmiş, bu rakam sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Şarkıcının aldığı sahne ücretleri konuşulmaya devam ederken, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Biliyorsunuz, ünlü sanatçı geçtiğimiz yıl iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti.

Biliyorsunuz, ünlü sanatçı geçtiğimiz yıl iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti.

49 yaşındaki şarkıcının kendisinden 12 yaş küçük eşiyle olan evliliği, daha başından beri konuşuluyordu. Dubai’de yapılan sade bir törenle evlenen çift, o dönem mutluluk pozları verse de evlilikleri boyunca sık sık boşanma iddialarıyla gündeme geldi.

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir’in ilişkisinde yaş farkı çok konuşulmuş, ünlü şarkıcının üçüncü evliliği için “Bu kez mutluluğu buldu” yorumları yapılmıştı. Ancak işler pek de öyle gitmedi.

Çift, evliliklerinin henüz ilk aylarında ayrılık iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

Çift, evliliklerinin henüz ilk aylarında ayrılık iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

Bu süreçte çıkan haberleri sosyal medyada verdikleri “mutluyuz” pozlarıyla yalanlayan çift bir süre sonra yine gündeme düştü. 

Geçtiğimiz aylarda ayrılacakları iddiası güçlenmiş, hatta “kesin olarak boşanıyorlar” haberleri magazin dünyasında bomba etkisi yaratmıştı. Fakat yine bir mutlu aile tablosu çizerek bu söylentileri yalanlamışlardı.

Ancak Ebru Gündeş’in son paylaşımı kafaları iyice karıştırdı.

Ancak Ebru Gündeş’in son paylaşımı kafaları iyice karıştırdı.

Ünlü şarkıcı Montaigne’in bir sözünü paylaşarak adeta iç dünyasına dair ipuçları verdi. Eski bir fotoğrafını paylaşan Gündeş, altına şu ifadeleri yazdı:

“Herkesin gözü dışarıdadır, ben gözümü içime çevirir, içimde gezdiririm. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım: Benim işim gücüm kendimledir.”

Bu sözler kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Gündeş’in bu paylaşımı, takipçileri tarafından “Eşine gönderme mi yapıyor?”, “Ayrılık sinyali mi veriyor?” şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, Ebru Gündeş ve Murat Özdemir son olarak Acun Ilıcalı’nın düğününde el ele objektiflere yansımıştı.

Öte yandan, Ebru Gündeş ve Murat Özdemir son olarak Acun Ilıcalı’nın düğününde el ele objektiflere yansımıştı.

O dönemde bu kareler “Mutluluklarını kanıtladılar” şeklinde yorumlanmıştı. Ancak aradan geçen süre içinde çıkan 'Ayrılık' iddiaları akıllarda soru işareti bıraktı.

Şimdi gözler Ebru Gündeş ve Murat Özdemir’den gelecek yeni bir hamlede. Çift iddialara yanıt verecek mi bekleyip göreceğiz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın