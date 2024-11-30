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861 Yıllık Notre Dame Kilisesi Yıllar Sonra Açılıyor: 8.5 Saatlik Yangının İzleri Silindi

861 Yıllık Notre Dame Kilisesi Yıllar Sonra Açılıyor: 8.5 Saatlik Yangının İzleri Silindi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.11.2024 - 09:44

Fransa'da bulunan Notre Dame Kilisesi, dünyanın en önemli miraslarından biri olarak kabul ediliyor. Victor Hugo'nun 'anıtsal büyüklük ve inceliğin ustaca bir kombinasyonu’’ diyerek anlattığı meşhur kilise, 2019 yılında alevlere teslim olmuştu. Yaklaşık 8.5 saat süren yangının izleri, 1 milyar dolarlık restorasyon bütçesiyle silindi. Ünlü Notre Dame Kilisesi, şimdilerde kapısını açmaya hazırlanıyor. 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kilise ziyareti sırasında kilise, 5 yılın ardından ilk kez görüntülendi.

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1163 yılında inşasına başlanan Notre Dame Kilisesi, dünyanın en meşhur yapılarından biri.

1163 yılında inşasına başlanan Notre Dame Kilisesi, dünyanın en meşhur yapılarından biri.

Fransa'nın başkenti Paris'in önemli sembollerinden biri olan Note Dame, 2019 yılındaki yangında büyük bir hasar aldı. Yangın yaklaşık 8.5 saat sürdü.

Alevlerin hızla yayılması sonucu kulelerden biri ve çatı tamamen çökmüştü.

Alevlerin hızla yayılması sonucu kulelerden biri ve çatı tamamen çökmüştü.

Kuzey çan kulesi ile an bina ise saatler süren yangın söndürme çalışmalarının ardından kurtarılmıştı. 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın, 8.5 saat sonra kontrol altına alınabilmişti.

Notre Dame'in aldığı hasarın boyutu ise havadan görüntülenince ortaya çıktı.

Notre Dame'in aldığı hasarın boyutu ise havadan görüntülenince ortaya çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı  Emmanuel Macron, kiliseyi 5 yıl içinde yeniden inşa etme sözü vermişti. 

Tüm dünyadan toplanan yardımla, restorasyon bütçesi 1 milyar dolara ulaştı.

Macron, verdiği 5 yıl sözünü tuttu. Notre Dame Kilisesi, 5 yılın ardından 7 Aralık'ta kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Macron, verdiği 5 yıl sözünü tuttu. Notre Dame Kilisesi, 5 yılın ardından 7 Aralık'ta kapılarını açmaya hazırlanıyor.

7 Aralık'ta 2 bin davetlinin katılacağı büyük bir organizasyonla açılacak olan Notre Dame'in açılış törenine, dünya liderleri de davet edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump, İngiltere Kralı 3. Charles, İspanya Kralı 6. Philippe, Fas Kralı 6. Muhammed, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski açılış törenine davet edildi. 

Rusya’nın lideri Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ise açılışa davet edilmedi.

Notre Dame Kilisesi'nin içi ise Macron'un ziyareti sırasında ilk kez görüntülendi.

Notre Dame Kilisesi'nin içi ise Macron'un ziyareti sırasında ilk kez görüntülendi.

Macron restorasyon çalışmalarında görev alan 1300 kişiye teşekkürlerini ileterek 'Küllerden bir sanat yarattınız' dedi.

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Hıristiyanlığın en önemli sembollerinden olan kilisenin açılışına ise Papa'nın katılmayacağı duyuruldu.

Hıristiyanlığın en önemli sembollerinden olan kilisenin açılışına ise Papa'nın katılmayacağı duyuruldu.

Vatikan’dan yapılan açıklamada, 88 yaşındaki Papa 7 Aralık’ta yapılacak açılış törenine katılmayacak. Fakat Papa 15 Aralık'ta Fransa'nın başka bir bölgesinde düzenlenen konferansa katılacak.

Papa'nın açılışa katılmama kararı ise tartışmaları da beraberinde getirdi. Notre Dame yetkilileri 'Açılış günü yıldız katedraldir, Papa’nın gelişi değil” dese de Vatikan'a yakın isimler “Papa’nın daha popüler ve ihtiyaç duyulan' yerlere gitmek istediğini söyledi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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