861 Yıllık Notre Dame Kilisesi Yıllar Sonra Açılıyor: 8.5 Saatlik Yangının İzleri Silindi
861 Yıllık Notre Dame Kilisesi Yıllar Sonra Açılıyor: 8.5 Saatlik Yangının İzleri Silindi
Fransa'da bulunan Notre Dame Kilisesi, dünyanın en önemli miraslarından biri olarak kabul ediliyor. Victor Hugo'nun 'anıtsal büyüklük ve inceliğin ustaca bir kombinasyonu’’ diyerek anlattığı meşhur kilise, 2019 yılında alevlere teslim olmuştu. Yaklaşık 8.5 saat süren yangının izleri, 1 milyar dolarlık restorasyon bütçesiyle silindi. Ünlü Notre Dame Kilisesi, şimdilerde kapısını açmaya hazırlanıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kilise ziyareti sırasında kilise, 5 yılın ardından ilk kez görüntülendi.
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1163 yılında inşasına başlanan Notre Dame Kilisesi, dünyanın en meşhur yapılarından biri.
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Alevlerin hızla yayılması sonucu kulelerden biri ve çatı tamamen çökmüştü.
Notre Dame'in aldığı hasarın boyutu ise havadan görüntülenince ortaya çıktı.
Macron, verdiği 5 yıl sözünü tuttu. Notre Dame Kilisesi, 5 yılın ardından 7 Aralık'ta kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Notre Dame Kilisesi'nin içi ise Macron'un ziyareti sırasında ilk kez görüntülendi.
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Hıristiyanlığın en önemli sembollerinden olan kilisenin açılışına ise Papa'nın katılmayacağı duyuruldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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