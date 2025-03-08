8 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
8 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz.
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Bir an olsun gündemden düşmeyen Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı ile evlendikten sonra Arzu Alara adında bir kız çocuğu dünyaya getirmesinin ardından büyük bir şok yaşamıştı! Eşi Hacı Sabancı'nın eski ilişkisinden doğan bir babalık davası, herkesi şaşkına çevirmişti. Saban'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, bu olayın ardından Nazlı Hanım, kendini iş dünyasına attı ve kozmetik sektörüne girerek kendi parfüm markasını kurmaya karar verdi. Üstelik annesi Güneş Dimili de aynı dönemde iş dünyasına atılıyorlar. Anne-kız, şimdi birlikte güçlerini birleştirip sektörde fırtına gibi esmeye hazırlanıyorlar!
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Aşk hayatıyla sık sık gündeme düşen Danla Bilic yeni formatıyla YouTube'a geri döndü biliyorsunuz. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Danla Bilic'in DanlaCast isimli programı neredeyse her yeni bölümüyle gündeme damga vuruyor. Ünlü isimleri ağırlayan ve birçok sansasyon yaratan açıklamayla manşetlere yerleşen Danla Bilic'in bu hafta yayınlayacağı bölüm ise ayrı bir merak konusu olmuştu. Eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı programına konuk eden Danla'nın soruları ayrı, aldığı yanıtlar ise ayrı olay oldu! Çakal'ın "Hayatta bir şeyi değiştirmek istesen neyi değiştirirdin?" sorusuna cevabıyla X gündemine oturan Bilic ne demiş gelin birlikte bakalım!
Oscar ödüllü ünlü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın trajik ölümü, Hollywood dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. 26 Şubat’ta New Mexico'daki evlerinde ölü bulunan çiftin ölüm nedeni yapılan araştırmalarla netlik kazandı. Hackman'ın ölümünün kalp hastalığına bağlı olduğu, Arakawa'nın ise hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Arakawa'nın ölümünden bir hafta sonra Hackman'ın vefat ettiği, ünlü oyuncunun ileri derecede Alzheimer hastası olduğu ve eşinin ölümünden haberi olmadığı ifade edildi. Gelin detaylara birlikte bakalım...
Özgü Namal ve Ahmet Serdar Oral’ın masalsı ilişkisi, 2020 yılında yaşanan ani bir kayıpla sona ermişti. 2013 yılında tanışan çift, 2014’te evlenerek Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sakin ve doğayla iç içe bir yaşam kurmuştu. 2015 ve 2016 yıllarında iki çocukları Nefes ve Elem Su’yu kucaklarına alarak, huzurlu bir hayat sürdün aile acı bir haberle gündeme gelmişti. 2020’de Ahmet Serdar Oral’ın ani ölümünün ardından, Özgü Namal, bu büyük kayıpla baş başa kalmış ve hayatına çocuklarıyla birlikte devam etmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eşinin ölümünün üstünden 5 yıl geçmesinin ardından Özgü Namal ilk kez o dönem yaşadıklarıyla ilgili konuştu.
Birlikte yer aldıkları projenin ardından yıllar önce rol arkadaşlıkarı aşka dönen Gupse Özay ve Barış Arduç ikilisi o günden bu yana büyük ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Evliliklerinin ardından kucaklarına aldıkları kızları Jan Asya ile göz dolduran çift kariyerlerinde de parlamayı sürdürüyor. Bu zamana kadar kızlarını gözlerden uzak tutan fakat son zamanlarda kameralara yakalanan Gupse Özay ve Jan Asya benzerlikleriyle olay olmuştu. Ardından Barış Arduç kızıyla paylaştığı pozlarla sosyal medya gündemine oturmuştu. Hürriyet'in haberine göre, bugün kızını okula bırakırken görüntülenen Özay ise kameraların kızını çekmesine tepki göstererek "durum ciddi" ifadelerini kullandı. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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