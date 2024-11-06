6 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
6 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Vietnam'da gerçekleşecek Dünya Erkek Güzeli Yarışması Mr.World'de Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu! Yakışıklılığıyla göz dolduran, fit vücuduyla dikkat çeken Ege Karabenli paylaştığı videoda Türkiye'yi temsil edeceğini duyurdu. Uzun süredir yarışma için hazırlandığını söyleyen isim büyük bir ilgiyle karşılaştı.
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Wanda Nara geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla Icardi hayranlarını küplere bindirmiş, bundan sonra yoluna L-Gante ile devam edeceğini resmen açıklamıştı. Yüzükler yine bir takılır bir çıkarılır oldu, gözler de. haliyle Icardi'ye ve karşılığında vereceği tepkiye döndü. Bu süreçte ise akıllara iklilinin ne zaman arası bozulsa mevzuya dahil olan şarkıcı Simge girmiş, önce Wanda Nara'yla benzerliği X kullanıcısının diline düşmüştü. Ortaya dökülen kirlilerin ardından Icardi'nin yaptığı paylaşımı ilk beğenen isimlerden biri de Simge oldu!
Geçtiğimiz aylarda başladıkları sürpriz aşklarla şaşırtan iki güzel kadın oyuncumuz tüm dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Hem beraber oldukları ünlü erkeklerin kabarık aşk geçmişi yüzünden hem de kendi seçimleriyle dillere düşen ikili X'te bir kullanıcının da ağına düştü. Beraber pozlarını bulan kullanıcı, "Kimin erkek seçimi daha kötü yarışmasına katılıyorsun ama rakibin onlar" diyerek iki kadın oyuncuyu topa tuttu! Peki haklı mıydı?👇
19 Ağustos'ta cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyadan uzak kalmayı başaramayan Dilan Polat'ın paylaşımlarında biricik Engin'inin soğuk tavırları dikkat çekmişti. "Aranız mı bozuk?" sorularının üstesinden gelen Polatlar hakkında bir magazin programında ortaya atılan tarihli "boşanma" iddiası ise ortalığı daha çok karıştırmıştı. Dedikodular çıktığından beri "her şey yolunda" mesajı vermek için elinden geleni ardına koymayan Dilan Polat, bu sefer de Engin Polat'la "Cıstak" şarkısında dans ettiği bir video paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları sinirlerine hakim olamadı...
17 Eylül'de Roma'da Kaan Yıldırım'a "sonsuza dek evet" diyen Pınar Deniz, akabinde hamile olduğu iddialarını doğrulamıştı. Bir bebek bekleyen Pınar Deniz, geçtiğimiz dakikalarda Muhabir Online muhabirleri tarafından görüntülendi. Hamileliğin nasıl geçtiğine dair oldukça detaylı konuşan Pınar Deniz'in heyecanı yüzünden okunuyordu. Eşi Kaan Yıldırım'ı zorlamadığını söyleyen güzel oyuncu, bebeğini daha çok hissedebildiği döneme girdiğini açıkladı.
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Galatasaray'ın göz bebeği Mauro Icardi ve eski eşi Wanda Nara arasındaki tansiyon gitgide yükseliyor. Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile canlı yayında öpüşmesi ipleri fena kopardı. Eski eşine gram güveni kalmayan Icardi'nin Wanda Nara'dan olan iki çocuğuna DNA testi yaptırma kararı aldığı iddiası kısa sürede ses getirdi.
Sosyal medyada Jahrein adıyla tanınan Ahmet Sonuç, müstehcenlik suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat ettiğini duyurdu.
Posta gazetesinden Kaan Ölker'in haberine göre; Burak Özçivit’in menajerlik ekibindeki bir çalışanı tarafından dolandırıldığı iddia edildi. Ünlü oyuncu iddiaların hızla yayılmasıyla birlikte sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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