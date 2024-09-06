6 Eylül Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
6 Eylül Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 6 Eylül Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan Engin Polat hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itiraz etti. Engin Polat'ın tahliyesine itiraz reddedildi.
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Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine havalanan yolcu uçağında bomba olduğu yönünde ihbar alındı. Uçak Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 17 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yeni bir ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi’nde yoğunlaştırdı.
Kayseri’de mide ağrısı şikayetiyle hastaneye giden çocuğun midesinden çıkarılanlara inanamayacaksınız. 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar doktorları şoke etti.
İzmir'e demirleyen ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) gemisinde görev yapan askerinin başına çuval geçiren 10 TGB üyesi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
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İstanbul'un ilçesi Sarıyer'deki Atatürk Oto Sanayi metro istasyonunda feci bir kaza meydana geldi. İş çıkış saatlerinde yürüyen merdivenlerin iki basamağı ortadan ikiye ayrıldı.
AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan Engin Polat'ın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şamil Tayyar, "Karar sürecindeki mübaşirden savcı ve hakime kadar hepsinin, hatta yedi sülalesinin mal varlığını, para trafiğini araştırın, yolsuzluk varsa burunlarından fitil fitil getirin" dedi.
İtalya'da skandal bir olay yaşandı. İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, sosyal medya fenomeni sevgilisini bakanlık danışmanı yapmaya çalıştığını itiraf etti. Bu olay sonrası Bakan Sangiuliano istifasını sundu. Ancak Başbakan Meloni'nin istifayı kabul etmemesi dikkat çekti.
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