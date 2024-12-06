6 Aralık Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
6 Aralık Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 6 Aralık Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son hızla ifşaladığı markalara bir yenisi daha eklendi. Bakanlık tarafından hazırlanan liste bir kez daha güncellendi. Bakanlık listeyi açıklamaya başladığından beri sucuk markalarından en az biri bu listelerde yer aldı. Sucuk yerine ya eşek ya da kanatlı eti kullanıldıkları görüldü. Bu kez de listede bu zamana kadar adı hiç geçmeyen bir marka yer aldı. Bir sucuk markasının kanatlı eti kullandığı ortaya çıktı.
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Adana'da "Yılancı Osman" olarak tanınan Osman Aslan'ın ayran sattığı tezgahına zabıta tarafından el konulmak istendi. Tezgahını vermek istemeyen Osman Aslan, zabıta ekiplerine direndi. Ancak polisin müdahalesiyle Osman Aslan'ın tezgahına el konuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1 günde 3 ürün gümrükten geri dönerek bir ilk gerçekleşmiş oldu. Mandalina ve domatesten sonra bu kez de kuru incirler kapıdan çevrildi. Son zamanlarda Türkiye'den Avrupa'ya gönderilen sebze ya da meyveler zehirli denilerek imha ediliyor. Durum böyleyken Türkiye'de yediklerimiz ise merak konusu oldu. HaberTürk'te yer alan habere göre; Türkiye'den Almanya'ya giden kuru incirlerde yüksek miktarda Okratoksin A tespit edildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Filmleri aratmayacak kaçış herkesi şoke etti. Gözaltına alınan kaçak göçmen organizatörü, nezarethanenin demir parmaklıklarını esnetip Jandarma Komutanlığı’ndan kaçtı. Bunun üzerine olayla ilgili 6 jandarma personeli görevden uzaklaştırıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, hazine nakit dengesi kasımda açık verdi. Kasım ayında 62 milyar 220 milyon lira açık verdiğini duyurdu.
Olumsuz hava koşulları seferleri etkiledi. Tüm seferler durduruldu. Türk Hava Yolları (THY), bugün ve yarın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e yapılması planlanan seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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