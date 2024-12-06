Hakan Fidan'dan Katar'da Kritik Görüşme: Hamas Üyeleriyle Bir Araya Geldi
Hakan Fidan'dan Katar'da Kritik Görüşme: Hamas Üyeleriyle Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi.
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Bakanlık, görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
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Paylaşımda, Hakan Fidan'ın Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldiği açıklandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'nin daveti üzerine Katar'a gitti. Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi. Fidan Doha temasları çerçevesinde, yarın başlayacak olan 22. Doha Forumu'na katılacak ve forum marjında mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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