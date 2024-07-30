6-4'le Turladı: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano Engelini Aştı
6-4'le Turladı: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano Engelini Aştı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini 2-1 mağlup ederek toplamda 6-4'lük skorla adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano'yu Kadıköy'de konuk etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deplasman ekibi, 7. dakikada Mahmoud’un attığı golle 1-0 öne geçti. 31'de Fred sakatlandı, yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.
Oldukça düşük tempoda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası bu skorla noktalandı.
Mourinho, ikinci yarıya Krunic - Mert Hakan değişikliği ile başladı.
58'de skora denge geldi. Mert Hakan'ın asistinde Dzeko, durumu 1-1 yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Skoru belirleyen gol ise 90+3'te Sebastian Szymanski'den geldi. Fenerbahçe, toplamda 6-4'lük skorla bir üst tura yükeldi ve Lille'in rakibi oldu.
Sarı-lacivertli temsilcimiz, 3. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçını 6 veya 7 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın