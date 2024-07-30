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6-4'le Turladı: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano Engelini Aştı

6-4'le Turladı: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano Engelini Aştı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 21:58

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini 2-1 mağlup ederek toplamda 6-4'lük skorla adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano'yu Kadıköy'de konuk etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano'yu Kadıköy'de konuk etti.
cdnuploads.aa.com.tr

Deplasman ekibi, 7. dakikada Mahmoud’un attığı golle 1-0 öne geçti. 31'de Fred sakatlandı, yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

Deplasman ekibi, 7. dakikada Mahmoud’un attığı golle 1-0 öne geçti. 31'de Fred sakatlandı, yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.
cdnuploads.aa.com.tr

Oldukça düşük tempoda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası bu skorla noktalandı.

Oldukça düşük tempoda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası bu skorla noktalandı.

Mourinho, ikinci yarıya Krunic - Mert Hakan değişikliği ile başladı.

Mourinho, ikinci yarıya Krunic - Mert Hakan değişikliği ile başladı.

58'de skora denge geldi. Mert Hakan'ın asistinde Dzeko, durumu 1-1 yaptı.

58'de skora denge geldi. Mert Hakan'ın asistinde Dzeko, durumu 1-1 yaptı.
media.fenerbahce.org
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Skoru belirleyen gol ise 90+3'te Sebastian Szymanski'den geldi. Fenerbahçe, toplamda 6-4'lük skorla bir üst tura yükeldi ve Lille'in rakibi oldu.

Skoru belirleyen gol ise 90+3'te Sebastian Szymanski'den geldi. Fenerbahçe, toplamda 6-4'lük skorla bir üst tura yükeldi ve Lille'in rakibi oldu.
media.fenerbahce.org

Sarı-lacivertli temsilcimiz, 3. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçını 6 veya 7 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacak.

Sarı-lacivertli temsilcimiz, 3. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçını 6 veya 7 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacak.
media.fenerbahce.org
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