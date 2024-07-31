31 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
31 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Etimesgut Belediye Başkanı, oyuncu Erdal Beşikçioğlu sokak hayvanlarının öldürülmesine izin vermeyeceğini duyurdu. Kendi belediyesine bağlı ilçeler için sunduğu çözüm ise tüm belediyelere örmek olacak nitelikteydi!
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Sosyal medyanın ilgi çeken isimlerindne biri olan Danla Bilic yine ve yeniden estetik açıkalamalarıyla gündeme oturdu. Önceden de şimdiki haline benzer gözüktüğünü iddia eden isim arkadaşı Cemal Can'ın desteğiyle itirafta bulundu.
2023 yılının Temmuz ayında 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, yine gündemde! Şakrak'ın Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'la paylaştığı son pozu övgü yağmuruna tutuldu.
Youtuber Berkcan Güven'in, Amerika'da yaşayan influencer Hailey Eylül Sani'yle birlikte olduğu haberi kısa sürede gündem olmuştu. Geçtiğimiz günlerde gelen aşkın ilk karesinden sonra çift Fenerbahçe maçında görüntülendi.
Yazın gelmesiyle ülke ülke gezmeye başlayan Sabancılar'dan Hacı, Nazlı, Kerim ve Arzu Sabancı şu sıralar aile tatilinde. Ailenin bir diğer oğlu Hakan Sabancı'nın da aile tatiline dahil olması beklenirken rota bambaşka bir yere çevrildi. Tercihini aşkından yana kullanan Hakan Sabancı soluğu Mykonos'taki sevgilisi Hande Erçel'in yanında aldı.
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Büyüleyici sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Karsu, geçtiğimiz yıllarda evlilik teklifi aldığı Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile bugün nikah masasına oturdu. Rüya gibi düğünde iki gelinlik giyen Karsu, evlenirken Türk adetlerini doyasıya yaşatması da takdir topladı.
Bu zamana birbirinden enteresan ve kendine has kombinle hayranlarının karşısına çıkıp şarkılarını okuyan Yıldız Tilbe'nin son sahnesinde jartiyerle konser vermesi herkesi büyük afallattı!
Bür süredir kan kanseriyle mücadele eden usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal 86 yaşında hayatını kaybetti. Gelen acı haber sanat dünyasını derinden yaraladı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından aramızdan ayrılan duayen isim Genco Erkal'a veda etti.
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