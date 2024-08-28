30 Ağustos 2024 Konserleri: İstanbul, Ankara ve İzmir 30 Ağustos Ücretsiz Konserler
30 Ağustos 2024 Konserleri: İstanbul, Ankara ve İzmir 30 Ağustos Ücretsiz Konserler
30 Ağustos Zafer Bayramı, yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde 30 Ağustos coşkusu şehir meydanlarında yaşanacak. 30 Ağustos'ta İstanbul'da pek çok ücretsiz konser ve etkinlik bulunuyor.
İşte 30 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ücretsiz konserler ve etkinlikler. 👇🏻
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30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde düzenlenen ücretsiz konser ve etkinliklerle yaşanacak.
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İstanbul 30 Ağustos Etkinlikleri
30 Ağustos İstanbul Eminönü Konseri
30 Ağustos İstanbul Ücretsiz Konserler
30 Ağustos Ankara Konseri
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30 Ağustos İzmir Konseri
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