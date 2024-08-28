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30 Ağustos 2024 Konserleri: İstanbul, Ankara ve İzmir 30 Ağustos Ücretsiz Konserler

30 Ağustos 2024 Konserleri: İstanbul, Ankara ve İzmir 30 Ağustos Ücretsiz Konserler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.08.2024 - 10:59

30 Ağustos Zafer Bayramı, yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanacak.  İstanbulAnkara ve İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde 30 Ağustos coşkusu şehir meydanlarında yaşanacak. 30 Ağustos'ta İstanbul'da pek çok ücretsiz konser ve etkinlik bulunuyor.

İşte 30 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ücretsiz konserler ve etkinlikler. 👇🏻

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30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde düzenlenen ücretsiz konser ve etkinliklerle yaşanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde düzenlenen ücretsiz konser ve etkinliklerle yaşanacak.

İstanbul'da ünlü şarkıcıların sahne aldığı etkinliklerin yanısıra, çocukların doyasıya eğleneceği etkinlikler de düzenleniyor. Çocuklar, 30 Ağustos'ta İstanbul'da yüz boyama, tiyatro, zumba, balon boyama atölyesi gibi çok çeşitli etkinliklere katılabilecek.

İstanbul 30 Ağustos Etkinlikleri

İstanbul 30 Ağustos Etkinlikleri

30 Ağustos Zafer Bayramı, Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane’de 28-29 Ağustos tarihlerinde konserler, tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleriyle kutlanacak.

30 Ağustos öncesi katılabileceğiniz konserler şu şekilde:

  • 28 Ağustos Çarşamba 20.30     Tuğkan / Artİstanbul Feshane

  • 29 Ağustos Perşembe 20.30      5 Quartet / Çubuklu Silolar

Detaylı bilgi için tıklayınız

30 Ağustos İstanbul Eminönü Konseri

30 Ağustos İstanbul Eminönü Konseri

İstanbul Eminönü Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanacak. 

30 Ağustos İstanbul konserleri şu şekilde;

  • Aylin Aslım

  • Birsen Tezer

  • Gökhan Kılıç

  • Özlem Çelik

  • Sena Şener

  • Cem Adrian / An Epic Symphony

30 Ağustos İstanbul Ücretsiz Konserler

30 Ağustos İstanbul Ücretsiz Konserler

30 Ağustos'ta İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleşecek konserler ise aşağıdaki gibidir;

Etkinliklerin başlangıç saati 21.00 olarak belirtilmiş olup, detaylı bilgiler için belediyelerin sosyal medya hesaplarını kontrol etmeniz tavsiye edilir.

30 Ağustos Ankara Konseri

30 Ağustos Ankara Konseri

30 Ağustos, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen törenlerle kutlanacak.

30 Ağustos Ankara ücretsiz konserde, Tan Taşçı sahne alacak.

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30 Ağustos İzmir Konseri

30 Ağustos İzmir Konseri

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Fuar'da kutlanacak.

30 Ağustos'ta Mert Demir, Kültürpark Çim Konserleri kapsamında vatandaşlarla buluşacak.

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