30 Ağustos 2024 Konserleri: İstanbul, Ankara ve İzmir 30 Ağustos Ücretsiz Konserler

30 Ağustos Zafer Bayramı, yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde 30 Ağustos coşkusu şehir meydanlarında yaşanacak. 30 Ağustos'ta İstanbul'da pek çok ücretsiz konser ve etkinlik bulunuyor.

İşte 30 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ücretsiz konserler ve etkinlikler. 👇🏻