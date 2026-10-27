article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
26 Ekim – 1 Kasım İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

26 Ekim – 1 Kasım İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 09:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ekim ayına muhteşem bir finalle veda edip kasım ayına enerjik bir başlangıç yaptığımız 26 Ekim - 1 Kasım haftası, çocukların unutamayacağı anılarla dolu! Bu hafta bir yanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın gururu ve coşkusu tüm şehri sararken, diğer yanda 'Halloween' (Cadılar Bayramı) konseptli rengarenk ve eğlenceli kostüm partileri çocukları bekliyor. Yepyeni vizyon filmleri, ufuk açan atölyeler ve tematik keşif rotalarıyla tüm haftanın yorgunluğunu silip atacak o dopdolu rehberimiz hazır.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? 29 Ekim'de çocuklarla nereye gidilir? Çocuklar için en iyi Cadılar Bayramı etkinliği nerede var? İşte 26 Ekim - 1 Kasım haftasının en eğlenceli ve öğretici çocuk etkinlikleri rehberi! 

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak için organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin ya da bilet satış platformlarının duyurularını kontrol etmelisiniz! 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Bu hafta sahnelerde İngilizce tiyatrolardan klasik masallara uzanan oldukça zengin bir seçki sunuluyor.

Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 27 Ekim: Keloğlan – Bakırköy Butik Sahne

  • 29 Ekim: Kuromi & Dostları – Torium Sahne

  • 29 Ekim: Büyük Kovalamaca Oyunu – Torium Sahne

  • 29 Ekim: Star Paws Çocuk Oyunu – Torium Sahne

  • 31 Ekim: Winnie the Pooh – House of Performance - HoP

  • 31 Ekim: Usta Hoppun Oyuncakçısı – Taksim İstiklal Sahne

  • 31 Ekim: Komşum Viyol Ailesi – Maximum Uniq Box

  • 31 Ekim: Kaptan Pengu ve Arkadaşları – Mall of Istanbul MOI Sahne

  • 31 Ekim: Keloğlan Çocuk Oyunu – Ortaköy Kültür Merkezi

  • 31 Ekim: Pinokyo Tiyatro Oyunu – Trump Sahne

  • 31 Ekim: Don Kişot 'Çocuk Tiyatrosu' – Trump Sahne

  • 1 Kasım: Şaşkın Uşak Çocuk Tiyatrosu – Holly Sahne Cafe

  • 1 Kasım: Timecraft Çocuk Tiyatro Oyunu – House of Performance - HoP

Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 28 Ekim: Bilim Macerası Kulübü Profesör & Bulut – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 29 Ekim: Winnie the Pooh – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

  • 30 Ekim: STARRY NIGHT (İngilizce Çocuk Tiyatrosu) – Acu Sahne (Acıbadem Üniversitesi)

  • 31 Ekim: Kaplumbağa ile Tavşan Oyunu – Caddebostan Kültür Merkezi B Salonu

  • 31 Ekim: Charlie'nin Çikolata Fabrikasında Çocuk Oyunu – Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • 31 Ekim: Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu' – İBB Şile Kültür Merkezi

  • 31 Ekim: Ağustos Böceği ile Karınca Oyunu – Caddebostan Kültür Merkezi B Salonu

  • 1 Kasım: 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • 1 Kasım: Neci'nin Diji Maceraları – Kartal Sanat Tiyatrosu

  • 1 Kasım: Hayvanlar ve Çocuklar – Mavi Uçurtma Tiyatrosu

Sahnede Bu Hafta Hangi Müzikal ve Baleler Var?

Sahnede Bu Hafta Hangi Müzikal ve Baleler Var?

Çocukların danslara eşlik edeceği müzikaller ve klasik müziğin zarif adımlarla buluştuğu bale gösterileri hafta sonuna renk katıyor.

Avrupa Yakası Çocuk Müzikalleri ve Baleleri:

  • 29 Ekim: Hayal Adası Müzikali – Torium Sahne

  • 31 Ekim: Kurabiye Adam Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 31 Ekim: Ho Ho Ho! Müzikali – Akatlar Kültür Merkezi

  • 1 Kasım: Happy Pig's Öğreniyor – Şişli Tiyatrosu

  • 1 Kasım: Çizmeli Kedi Sahnede – Akatlar Kültür Merkezi

  • 1 Kasım: Süper Kediler Müzikli Çocuk Tiyatrosu – Şişli Tiyatrosu

Anadolu Yakası Çocuk Müzikalleri ve Baleleri:

  • 31 Ekim: Kurabiye Adam Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 1 Kasım: Kuğu Gölü Çocuk Balesi – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 1 Kasım: Oliver Twist Müzikli Çocuk Oyunu –  Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu

  • 1 Kasım: Çizmeli Kedi Çocuk Oyunu (Müzikal) – Halis Kurtça Kültür Merkezi

Bu Haftanın Gösteri, Sirk ve Karnavalları

Bu Haftanın Gösteri, Sirk ve Karnavalları

İllüzyon şovlarından eğlenceli interaktif gösterilere kadar bu hafta çocukların gözlerini sahnede ayırmayacağı performanslar var!

  • 29 Ekim: Erdem Obüs Harikalar Karnavalı – Hilltown Seyirlik Sahne (Anadolu Yakası)

  • 31 Ekim: MAGİ - Magic Clown – Palladium Avm (Anadolu Yakası)

  • 1 Kasım: Lemi Abi ve Zuzi Show – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi (Anadolu Yakası)

  • 1 Kasım: The Illusionist - Enver Ertaş – Trump Sahne (Avrupa Yakası)

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Ekim ayını kapatırken sinema salonlarına iki yepyeni ve heyecan dolu animasyon filmi geliyor!

  • Küçük Mamut (Yeni Vizyon - Vizyon Tarihi: 30.10.2026)

Konu: Buzul çağından günümüze yanlışlıkla ışınlanan minik bir mamutun, modern dünyaya uyum sağlama çabası ve ailesini bulmak için çıktığı duygu yüklü yolculuk.

Tür: Aile, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Kuzular Firarda: Gizemli Canavar (Yeni Vizyon - Vizyon Tarihi: 30.10.2026)

Konu: Çiftliğin yakınındaki ormanda beliren gizemli bir canavar efsanesini çözmek için gizli bir operasyon başlatan kuzuların bol kahkahalı macerası.

Tür: Animasyon, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Haftanın Eğlence Rotaları

Haftanın Eğlence Rotaları

Serin havalarda sığınılacak kapalı merkezler ve doğanın tadını çıkaracağınız özel alanlar 31 Ekim'e kadar son ziyaretçilerini bekliyor!

  • Park Of İstanbul - Hayvanat Bahçesi ve Serpme Kahvaltı (Çekmeköy): Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp güne enfes bir kahvaltıyla başlamak ve sonrasında doğa içinde hayvanları gözlemlemek için harika bir fırsat.

  • Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi (Üsküdar): Okyanus canlılarını ve rengarenk balıklarını uzun sualtı tünelinde, sıcak bir ortamda keşfetmek isteyenler için büyülü bir kapalı alan rotası.

  • Emaar SkyView ve SkyWalk (Üsküdar): Şehri cam terasın üzerinden, bulutların arasındaymış gibi izleyeceğiniz yüksek macera; adrenalin seven çocukları (ve ebeveynleri) bekliyor.

  • İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi (Eyüpsultan): Sevimli yunusların, fokların ve morsların akrobatik gösterileriyle çocuklara unutulmaz bir deneyim sunan gösteri merkezi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Bu hafta atölyelerde el becerileri ve sanatın yanı sıra, kostümlerin ve 'spooky' (ürkütücü/eğlenceli) atıştırmalıkların başrolde olduğu Halloween temalı harika etkinlikler var!

Halloween (Cadılar Bayramı) Atölyeleri:

  • Halloween Party! (Rominies Kids' Play Cafe)

Detay: Kostümler, DJ performansı, 'spooky mocktail'ler (alkolsüz eğlenceli kokteyller), atıştırmalıklar ve bolca sürpriz aktiviteyle dolu, çocukların doyasıya eğleneceği harika bir kostüm partisi.

Yaş Grubu: 2-4 Yaş (ve 7+)

Gün/Saat: 31 Ekim Cumartesi (Saat 11:00 ve 12:00 seansları)

Mekan: Rominies Kids' Play Cafe (Avrupa Yakası)

Detay: Çocukların kendi Halloween kurabiyelerinin tasarımcısı olacağı bu atölyede, renkli süslemeler ve cadılar bayramı temalı figürlerle dolu keyifli bir mutfak deneyimi yaşanıyor.

Yaş Grubu: 3-7 Yaş

Gün/Saat: 31 Ekim Cumartesi (Saat 12:00, 13:00, 14:00)

Mekan: Mom&City Suadiye (Anadolu Yakası)

Sanat ve Tasarım Atölyeleri:

  • Piyano İle Tanışıyorum

Detay: Çocukların müzikle tanışması ve piyanoyu eğlenceli, keşif odaklı bir şekilde öğrenmelerini hedefleyen harika bir başlangıç atölyesi.

Yaş Grubu: 4-6 Yaş

Gün/Saat: 31 Ekim Cumartesi (15:00, 16:00), 1 Kasım Pazar (13:00, 14:00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi (Avrupa Yakası)

  • Hikaye Anlatıcılığı Ve Kukla Atölyesi

Detay: Çocukların hikaye kurma, karakter oluşturma ve kukla oynatımı süreçlerine aktif katılarak kendi tasarladıkları kuklaları drama teknikleriyle sahneledikleri interaktif bir etkinlik.

Yaş Grubu: 7-11 Yaş

Gün/Saat: 28 Ekim Çarşamba (12:00), 31 Ekim Cumartesi (16:00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi (Avrupa Yakası)

  • Kil ile Figür Yapımı Atölyesi

Detay: Hayal gücünü kullanarak kilden objeler, figürler, süs eşyaları ve üç boyutlu meyve şekilleri tasarlamayı öğreten, dokunsal ve rahatlatıcı bir el becerisi atölyesi.

Yaş Grubu: 6-12 Yaş

Gün/Saat: 28 Ekim Çarşamba (Saat 13:00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi (Avrupa Yakası)

Tematik Keşif Rotaları: 29 Ekim ve Halloween Ruhu Bir Arada!

Tematik Keşif Rotaları: 29 Ekim ve Halloween Ruhu Bir Arada!

Bu hafta sonu sıradan parkları veya klasik müzeleri bir kenara bırakıyoruz. Hem Cumhuriyet'in coşkusunu hissedeceğiniz hem de Cadılar Bayramı'nın mistik ruhunu yakalayacağınız o ilham verici rotalar:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Rotası:

Neden Gitmeli? Cumhuriyet Bayramı ruhunu yaşamak için eşsiz bir rota! Müzenin rıhtımında demirli olan tarihi Fenerbahçe Vapuru'nu gezmek, eski İstanbul'u hissetmek ve müze içindeki Atatürk koleksiyonunu (kıyafetleri, kullandığı objeler) yakından görmek çocuklara harika bir tarih bilinci aşılıyor. Klasik otomobillerin ve denizaltıların arasında dolaşmak ise günün en büyük eğlencesi.

Halloween (Cadılar Bayramı) Konseptli Keşif Rotası:

  • Yerebatan Sarnıcı (Fatih):

Neden Gitmeli? Cadılar Bayramı'nın o mistik, gizemli ve biraz da ürpertici atmosferini tarihi bir dokuyla harmanlamak için kusursuz bir mekan! Loş ışıklarla aydınlatılmış suyun içinden yükselen sütunların arasında yürümek, özellikle sarnıcın sonundaki ters çevrilmiş Medusa Başları'nı keşfetmek çocuklara tam anlamıyla fantastik bir macera filminin içindeymiş hissi yaşatacak. Hem kültürel hem de konspete çok uygun bir keşif!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın