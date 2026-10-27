26 Ekim – 1 Kasım İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

Ekim ayına muhteşem bir finalle veda edip kasım ayına enerjik bir başlangıç yaptığımız 26 Ekim - 1 Kasım haftası, çocukların unutamayacağı anılarla dolu! Bu hafta bir yanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın gururu ve coşkusu tüm şehri sararken, diğer yanda 'Halloween' (Cadılar Bayramı) konseptli rengarenk ve eğlenceli kostüm partileri çocukları bekliyor. Yepyeni vizyon filmleri, ufuk açan atölyeler ve tematik keşif rotalarıyla tüm haftanın yorgunluğunu silip atacak o dopdolu rehberimiz hazır.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? 29 Ekim'de çocuklarla nereye gidilir? Çocuklar için en iyi Cadılar Bayramı etkinliği nerede var? İşte 26 Ekim - 1 Kasım haftasının en eğlenceli ve öğretici çocuk etkinlikleri rehberi!

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak için organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin ya da bilet satış platformlarının duyurularını kontrol etmelisiniz!