23 Mayıs Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
23 Mayıs Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 23 Mayıs Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Rakibini 3-2’lik skorla mağlup eden Beşiktaş, Türkiye Kupasını kazandı. Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılmaya da hak kazandı.
Galatasaray - Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Fenerbahçeli isimler Mert Hakan Yandaş’a 5 maç, İrfancan Eğribayat’a 3 maç, Ali Koç’a 90 gün hak mahrumiyeti, Fenerbahçe doktoru Ertuğrul Karanlık’a 5 maç, İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal’a 1 yıl hak mahrumiyeti, Oosterwolde’ye 1 maç men cezaları verildi.
Başı davalardan da dertten de kurtulmayan ünlü fenomen ve yazar Pucca'nın ev sahibi, geçtiğimiz şubat ayında şoke eden iddialarda bulunmuş, kendisinin kiraya 16 aydır ödemediğini ve eve de zarar verdiğini dile getirmişti. Pucca evden çıktı, ev sahibi de Pucca'nın arkasında bıraktığı enkazı paylaştı...
Toxicological Sciences dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, erkeklerin ve hatta evcil köpeklerin testislerinde mikroplastik bulundu. Araştırmacılar, The Guardian'a verdikleri röportajda bulguların kendilerini dahi şaşırttığını dile getirirken; mikroplastiklerle ilgili tehlikelerden de söz ettiler.
Leoparlı kombiniyle Cannes'a hazırım paylaşımı yapan Melis Sezen'in kendini bir o duvara bir bu duvara çarptığı enteresan paylaşımı 'ikinci Merve Boluğur vakası mı?' dedirtti.
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Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yer aldığı Dünya Güzellerim programı Burcu Esmersoy'un sunuculuğuyla Show TV ekranlarında yayınlanıyordu biliyorsunuz ki. Bir süre YouTube'da yayınlanan program yeniden TV ekranlarına dönmeye hazırlanıyor. Ama bu kez Seyhan Erdağ, bu kez kadronun değiştiğini iddia etti!
Tayland’da Taksici Uyuyakalınca Müşteri Şoför Koltuğuna Geçti
Üsküdar’da barışmak için bir kahvehanede bir araya gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. 3 kişinin hayatını kaybettiği çatışmada 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.
Saba Tümer'in YouTube programına konuk olan Şevval Sam, geçmiş dönemde yaşadıklarını anlattı. Şam'ın şiddet itirafı dikkat çekti.
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