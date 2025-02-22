22 Şubat Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
22 Şubat Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Kulislerde konuşulan konu AKP'nin kabine yerine MYK'da yapılacak değişiklikle yola devam edeceği. Bunun için de hem yeni rozet takılan başka partiden transfer edilen isimler, hem de ilk kez partiye katılan isimlerin adı MYK için geçiyor.
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CHP üyelerinin oyları sonucunda partinin cumhurbaşkanı adayı seçilecek. Mansur Yavaş'ın da aday olma konusundaki fikirlerinin olması sebebiyle üçlü zirvede Özel, İmamoğlu ve Yavaş bir araya gelmişti
Ekrem İmamoğlu'na konuşmaları esnasında açılan soruşturmalar gündem olmayı sürdürüyor. Bugün de daha önce gündeme gelen "diploma" mevzusu ortaya atıldı.
Almanya yarın erken seçim için sandık başında olacak. Aşırı sağcı AfD'nin yükselen oyu ise genel kamuoyunu endişelendiriyor.
Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ahmed Şara öncülüğünde yeni yönetim ülkeyi kalkındırmaya çalışıyor. Ülkenin toparlanması için yeni uygulamalar getirilirken atılan adımlardan bazıları Türkiye’de tepkilere neden oluyor.
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“Maydonoz Döner” isimli döner zincirine yönelik başlatılan FETÖ soruşturmasında, şirketin sahiplerinin de aralarında bulunduğu 353’e yakın isim gözaltına alınmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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