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22 Şubat Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

22 Şubat Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Bugün Neler Yaşandı?-App
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.02.2025 - 00:32

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Kulislerde konuşulan konu AKP'nin kabine yerine MYK'da yapılacak değişiklikle yola devam edeceği. Bunun için de hem yeni rozet takılan başka partiden transfer edilen isimler, hem de ilk kez partiye katılan isimlerin adı MYK için geçiyor.

Kulislerde konuşulan konu AKP'nin kabine yerine MYK'da yapılacak değişiklikle yola devam edeceği. Bunun için de hem yeni rozet takılan başka partiden transfer edilen isimler, hem de ilk kez partiye katılan isimlerin adı MYK için geçiyor.

Erdoğan'dan gelecek olası kabine değişikliği için Resmi Gazete bekleyen vatandaşların beklentisi karşılanmadı. Bununla beraber kulislerde Erdoğan'ın yeni bir MYK ile yola devam edeceği konuşuluyor. Yeni MYK ise transferlerin yer aldığı bir yapıda olacak.

CHP üyelerinin oyları sonucunda partinin cumhurbaşkanı adayı seçilecek. Mansur Yavaş'ın da aday olma konusundaki fikirlerinin olması sebebiyle üçlü zirvede Özel, İmamoğlu ve Yavaş bir araya gelmişti

CHP üyelerinin oyları sonucunda partinin cumhurbaşkanı adayı seçilecek. Mansur Yavaş'ın da aday olma konusundaki fikirlerinin olması sebebiyle üçlü zirvede Özel, İmamoğlu ve Yavaş bir araya gelmişti

Tayfun Tanju Kara Spor Merkezi'nin açılışına katılan Mansur Yavaş, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu'na konuşmaları esnasında açılan soruşturmalar gündem olmayı sürdürüyor. Bugün de daha önce gündeme gelen "diploma" mevzusu ortaya atıldı.

Ekrem İmamoğlu'na konuşmaları esnasında açılan soruşturmalar gündem olmayı sürdürüyor. Bugün de daha önce gündeme gelen "diploma" mevzusu ortaya atıldı.

CHP içinde gerçekleşecek ön seçimde adaylığı ön plana çıkan İmamoğlu için diploma gündemi bir kez daha konuşulmaya başlandı. X'te Gürman Timurhan da bu süreci 'delilik' olarak niteledi. Ve birkaç soru ortaya attı.

Almanya yarın erken seçim için sandık başında olacak. Aşırı sağcı AfD'nin yükselen oyu ise genel kamuoyunu endişelendiriyor.

Almanya yarın erken seçim için sandık başında olacak. Aşırı sağcı AfD'nin yükselen oyu ise genel kamuoyunu endişelendiriyor.

Göçmen karşılığı ve ırkçılıkla politikasını şekillendiren AfD'de Türkiye'den de iki aday yer alıyor. Ancak iç siyaset ve AfD yetkililerin açıklamalarını düşününce bu sürpriz değil.

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ahmed Şara öncülüğünde yeni yönetim ülkeyi kalkındırmaya çalışıyor. Ülkenin toparlanması için yeni uygulamalar getirilirken atılan adımlardan bazıları Türkiye’de tepkilere neden oluyor.

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ahmed Şara öncülüğünde yeni yönetim ülkeyi kalkındırmaya çalışıyor. Ülkenin toparlanması için yeni uygulamalar getirilirken atılan adımlardan bazıları Türkiye’de tepkilere neden oluyor.

Geçen aylarda Suriye yönetiminin Türkiye’ye uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300 oranında artırdığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise tepkileri artıracak yeni bir iddia ortaya atıldı.

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“Maydonoz Döner” isimli döner zincirine yönelik başlatılan FETÖ soruşturmasında, şirketin sahiplerinin de aralarında bulunduğu 353’e yakın isim gözaltına alınmıştı.

“Maydonoz Döner” isimli döner zincirine yönelik başlatılan FETÖ soruşturmasında, şirketin sahiplerinin de aralarında bulunduğu 353’e yakın isim gözaltına alınmıştı.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu 300 ayrı rapor hazırladı. 7 ülkede kurulan şirketlerle örgüte para transferi yaptıkları anlaşılan şirket yöneticileri, ayrıntılı izlendi

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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