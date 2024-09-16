2024 Zammını Doğru Bilen Özgür Erdursun'un Asgari Ücret Tahmini İşçiyi Üzecek

Asgari ücrette ara zam beklentisi gerçekleşmedi. Bunun yanında Orta Vadeli Program'da da işçi için parlak günler gözükmüyor. 2024 zammını doğru tahmin ederek dikkatleri çeken Özgür Erdursun, 2025 yılı için de bu veriler ışında korkutucu bir tahminde bulundu.