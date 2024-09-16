2024 Zammını Doğru Bilen Özgür Erdursun'un Asgari Ücret Tahmini İşçiyi Üzecek
2024 Zammını Doğru Bilen Özgür Erdursun'un Asgari Ücret Tahmini İşçiyi Üzecek
Asgari ücrette ara zam beklentisi gerçekleşmedi. Bunun yanında Orta Vadeli Program'da da işçi için parlak günler gözükmüyor. 2024 zammını doğru tahmin ederek dikkatleri çeken Özgür Erdursun, 2025 yılı için de bu veriler ışında korkutucu bir tahminde bulundu.
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Aylık enflasyon oranları, alım gücü, hayat pahalılığı gibi etkenler altında ezilen işçiler gözünü 2025 asgari ücret zammına çevirdi.
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'Piyasacı' ekonomistlerin ısrarla artırılmaması gerektiğini söyledikleri asgari ücret için işçilerin beklentisi hayli yüksek.
Farklı alanlardan ekonomistler ya da sosyal güvenlik uzmanları tahminlerde bulunurken 2024 asgari ücret rakamını doğru bilen Özgür Erdursun da görüşlerini paylaştı.
Erdursun, Orta Vadeli Program'a işaret ettiği açıklamasında işçilere üzücü bir tahminle seslendi. Erdursun'un tahmini şu şekilde:
Pandemi sonrası dönemde yılda iki kez yapılan asgari ücret artışlarının, yine Mehmet Şimşek'in dayattığı ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program çerçevesi gereğince 2025'te tek sefer yapılması bekleniyor.
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