Besim Tibuk Üretimde Rekabet Etmek İçin Dövizin Yükselmesi Gerektiğini Savundu: “Dolar 40-45 TL Olmal”
Besim Tibuk Üretimde Rekabet Etmek İçin Dövizin Yükselmesi Gerektiğini Savundu: “Dolar 40-45 TL Olmal”
Kanal Serbesti YouTube kanalında Taha Akyol ile program yapan Besim Tibuk, üretim yapan iş insanlarının dünya ile rekabet edebilmesi için doların 40-45 TL olması gerektiğini savundu.
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Liberal siyasetçi ve iş insanı Besim Tibuk, Taha Akyol'la gerçekleştirdiği programda Türkiye'nin ekonomik sorunlarına dair değerlendirmelerde bulundu.
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Üretimde Tayvan ve Vietnam'ın yükselişine değinen Tibuk, Türkiye'nin turizm gibi bir doğal alanı olmadığı üretimde giderlerin olduğunu söyledi.
Dolar %10-15 artarken giderlerin %100 arttığını söyleyen Tibuk, makine üretmek isteyen bir iş insanının rekabet gücünün artması için doların artması gerektiğini savundu.
"Dolar 40-45 TL olmalı" diyen Tibuk'a Akyol, "Enflasyon ne olur, petrol ya da ulaştırma fiyatı ne olur?" diye sorunca Tibuk "Onlara bir etkisi olmaz, o içeriyle alakalı" dedi.
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