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Besim Tibuk Üretimde Rekabet Etmek İçin Dövizin Yükselmesi Gerektiğini Savundu: “Dolar 40-45 TL Olmal”

Besim Tibuk Üretimde Rekabet Etmek İçin Dövizin Yükselmesi Gerektiğini Savundu: “Dolar 40-45 TL Olmal”

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
16.09.2024 - 09:43 Son Güncelleme: 16.09.2024 - 10:05

Kanal Serbesti YouTube kanalında Taha Akyol ile program yapan Besim Tibuk, üretim yapan iş insanlarının dünya ile rekabet edebilmesi için doların 40-45 TL olması gerektiğini savundu.

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Liberal siyasetçi ve iş insanı Besim Tibuk, Taha Akyol'la gerçekleştirdiği programda Türkiye'nin ekonomik sorunlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Liberal siyasetçi ve iş insanı Besim Tibuk, Taha Akyol'la gerçekleştirdiği programda Türkiye'nin ekonomik sorunlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Üretimde Tayvan ve Vietnam'ın yükselişine değinen Tibuk, Türkiye'nin turizm gibi bir doğal alanı olmadığı üretimde giderlerin olduğunu söyledi.

Üretimde Tayvan ve Vietnam'ın yükselişine değinen Tibuk, Türkiye'nin turizm gibi bir doğal alanı olmadığı üretimde giderlerin olduğunu söyledi.

Dolar %10-15 artarken giderlerin %100 arttığını söyleyen Tibuk, makine üretmek isteyen bir iş insanının rekabet gücünün artması için doların artması gerektiğini savundu.

Dolar %10-15 artarken giderlerin %100 arttığını söyleyen Tibuk, makine üretmek isteyen bir iş insanının rekabet gücünün artması için doların artması gerektiğini savundu.

"Dolar 40-45 TL olmalı" diyen Tibuk'a Akyol, "Enflasyon ne olur, petrol ya da ulaştırma fiyatı ne olur?" diye sorunca Tibuk "Onlara bir etkisi olmaz, o içeriyle alakalı" dedi.

"Dolar 40-45 TL olmalı" diyen Tibuk'a Akyol, "Enflasyon ne olur, petrol ya da ulaştırma fiyatı ne olur?" diye sorunca Tibuk "Onlara bir etkisi olmaz, o içeriyle alakalı" dedi.

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