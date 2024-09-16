Gram Altın Haftayı Yeni Bir Rekorla Açtı: 2830 TL
Gram Altın Haftayı Yeni Bir Rekorla Açtı: 2830 TL
Yatırımcıların kolay kolay vazgeçmediği yatırımlardan olan altın, haftaya yeni bir rekorla başladı. 3 gün önce 'rekor' diyen gram altın, bu rekoru kısa bir sürede yeniledi ve 16 Eylül Pazartesi günü yeni bir yön belirledi.
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Gram, çeyrek ve tam altın fiyatları yatırımcılar tarafından her zaman yakından takip edilip, yatırım yapılan ürünlerden oluyor.
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16 Eylül Pazartesi sabahı altın yatırımcıları yeni bir rekorla karşılaştı. 2830 TL'ye kadar yükselen altının güncel seyiri 2835 TL'ye geriledi.
16 Eylül 2024 Pazartesi 09.20'deki güncel fiyatlarda altının alış fiyatı 2824, satış fiyatı 2825 oldu. Çeyrek altında ise 4557 alış, 4802 TL satış fiyatı oldu.
Tam altın ise 18985 TL alış fiyatı ile güne başlarken 19160 TL satış fiyatı oldu.
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