2024 Verilerine Göre Dünyanın En Genç Nüfusuna Sahip Olan 10 Ülkesi

Kenya, Doğu Afrika'nın enerjik genç nüfusuyla tanınan bir ülke. Ülkenin genç nüfus oranı %21,0 olarak kaydedilmiş. Yani demek istediğim, gençler burada çok. Bu da demek oluyor ki Kenya'da her zaman hareket var, enerji eksik olmaz!

Gençler ülkenin geleceği için gerçekten kritik bir rol oynuyor. Eğitim, iş imkanları, yenilikçilik - hepsi bu gençlerin elinde. Tabii ki, bu potansiyeli tam anlamıyla kullanabilmek için eğitim ve beceri geliştirme işleri önemli.