2024 Verilerine Göre Dünyanın En Genç Nüfusuna Sahip Olan 10 Ülkesi
2024 Verilerine Göre Dünyanın En Genç Nüfusuna Sahip Olan 10 Ülkesi
Dünya genelinde nüfus yapısının gençleştiği bir dönemdeyiz ve bazı ülkelerde gençlerin oranı oldukça yüksek. Bu durum, o ülkelerin sosyal, kültürel ve ekonomik dinamizmlerini etkiliyor. İşte dünyanın en genç nüfusuna sahip olan 10 ülke:
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10. Kenya
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9. Nepal
8. Güney Sudan
7. Malavi
6. Afganistan
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