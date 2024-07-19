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2024 Verilerine Göre Dünyanın En Genç Nüfusuna Sahip Olan 10 Ülkesi

etiket 2024 Verilerine Göre Dünyanın En Genç Nüfusuna Sahip Olan 10 Ülkesi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 14:01

Dünya genelinde nüfus yapısının gençleştiği bir dönemdeyiz ve bazı ülkelerde gençlerin oranı oldukça yüksek. Bu durum, o ülkelerin sosyal, kültürel ve ekonomik dinamizmlerini etkiliyor. İşte dünyanın en genç nüfusuna sahip olan 10 ülke:

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10. Kenya

10. Kenya

Kenya, Doğu Afrika'nın enerjik genç nüfusuyla tanınan bir ülke. Ülkenin genç nüfus oranı %21,0 olarak kaydedilmiş. Yani demek istediğim, gençler burada çok. Bu da demek oluyor ki Kenya'da her zaman hareket var, enerji eksik olmaz!

Gençler ülkenin geleceği için gerçekten kritik bir rol oynuyor. Eğitim, iş imkanları, yenilikçilik - hepsi bu gençlerin elinde. Tabii ki, bu potansiyeli tam anlamıyla kullanabilmek için eğitim ve beceri geliştirme işleri önemli.

9. Nepal

9. Nepal

Nepal, genç nüfusunun yoğunluğu ile Himalayalar'ın enerjik ve canlı bir portresini çiziyor. Ülke, gençlerin nüfus içindeki oranı bakımından Kenya ile benzer bir demografik yapıya sahip. Bu durum, Nepal'in dinamik ve hızla gelişen bir topluma sahip olduğunu gösteriyor.

8. Güney Sudan

8. Güney Sudan

Güney Sudan, genç nüfusunun yoğunluğuyla dikkat çeken, yeni kurulmuş bir ülke. Nüfusunun %21,1'ini gençler oluşturuyor ve bu durum ülke için büyük bir potansiyel sunuyor. Ancak genç nüfusun karşı karşıya olduğu zorluklar da göz ardı edilemez.

Güney Sudan, bağımsızlığını kazandıktan sonra gençler için hem fırsatlar hem de büyük mücadelelerle dolu bir yol açtı. Eğitim, istihdam ve sağlık gibi temel alanlarda yapılacak iyileştirmeler, gençlerin potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koymalarına yardımcı olabilir. Ancak iç savaşın yarattığı yıkım ve sosyal travmalar, gençlerin yaşam standartlarını ve geleceklerini olumsuz etkileyebilir.

7. Malavi

7. Malavi

Malavi, gençlerin nüfus içindeki oranının yüksekliğiyle öne çıkan ve bu genç nüfusunun gelişimini sağlık ve eğitim yatırımlarıyla desteklemeyi hedefleyen bir ülke. Ülkenin genç nüfusunun toplam nüfusa oranı %21,5 olup, bu oran Malavi'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu gösteriyor.

6. Afganistan

6. Afganistan

Afganistan, genç nüfusunun oluşturduğu dinamik bir yapıya sahip bir ülke olarak dikkat çekiyor. Ülkenin genç nüfusunun toplam nüfusa oranı %21,7'dir. Bu oran, Afganistan'ın genç ve enerjik bir nüfusa sahip olduğunu gösteriyor. Bu genç nüfus, ülkenin gelecekteki kalkınma ve ilerlemesinde önemli bir rol oynayabilir. Ancak, bu genç nüfusun potansiyelini tam anlamıyla kullanabilmesi için uygun eğitim ve istihdam olanaklarına ihtiyaç duydukları bir gerçek.

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5. Eritre

5. Eritre

Eritre, genç nüfusunun toplam nüfusun %22,0'sini oluşturduğu bir ülke olarak, gençlerin demografik yapısında önemli bir paya sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Sosyal ve kültürel açıdan bakıldığında, Eritre'nin genç nüfusu, ülkenin çeşitli etnik ve dini topluluklarından oluşuyor. Gençler, Eritre'nin zengin kültürel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında da hayati bir rol üstleniyor. Bu durum, gençlerin toplumun hem sosyal hem de kültürel yaşamında ne kadar merkezi bir konumda olduğunu gösteriyor.

4. Uganda

4. Uganda

Uganda, hızla artan genç nüfusuyla Afrika'nın öne çıkan ülkelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ülkenin genç nüfus oranı %22,0.

Gençlerin karşı karşıya kaldığı zorluklar da var. İstihdam fırsatları sınırlı olabilir ve eğitim imkanları herkes için eşit değil.

3. Orta Afrika Cumhuriyeti

3. Orta Afrika Cumhuriyeti

Orta Afrika Cumhuriyeti, genç nüfusunun enerjisi ve dinamizmi ile dikkat çeken bir ülke. Ülke nüfusunun %22,1'ini oluşturan gençler, ülkenin en canlı ve hareketli kesimini temsil ediyorlar. Siyasi ve ekonomik zorluklara karşın, gençlerin çeşitli alanlarda gösterdiği etkinlik ve katılım, ülkenin geleceğine dair umut veriyor. Bu gençler, karşılaştıkları zorlukları aşma konusunda büyük bir azim ve kararlılık gösteriyorlar.

2. Doğu Timor

2. Doğu Timor

Doğu Timor, Güneydoğu Asya'nın en dikkat çeken ülkelerinden biri olup, nüfusunun %22,3'ünü gençler oluşturuyor. Bu genç nüfus, ülkenin enerjik karakterini ve gelecekteki olasılıklarını temsil ediyor. Bu coğrafi bölgede genç nüfus oranı bu kadar yüksek olan başka bir ülke bulunmamakta.

1. Suriye

1. Suriye

Suriye, dünya genelinde genç nüfus oranıyla öne çıkan bir ülke konumunda. Ülkenin genç nüfus oranı %23,6 olarak kaydedilmiş durumda. Bu oran, Suriye'nin iç savaşın etkisiyle genç nüfusunun önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Savaşın etkisiyle ülkenin genç nüfus profili belirgin şekilde değişti ve Suriye, genç nüfus oranında dünya lideri konumuna geldi.

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