2024'ün Resmi Tatil Takvimi Açıklandı: Çalışanları ve Öğrencileri Sevindirdi
2024'ün Resmi Tatil Takvimi Açıklandı: Çalışanları ve Öğrencileri Sevindirdi
2024'ün resmi tatil takvimi çalışanları ve öğrencileri mutlu etti. Resmi tatil günlerinin çoğu pazartesi ya da hafta içine denk geliyor.
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Çalışanların ve öğrencilerin yakından takip ettiği resmi tatil günleri belli oldu. 2024'ün tatil takvimi ise görenleri sevindirdi.
2024'ün ilk günü tatil ile başlayacak. Yılın geri kalanında da tatil günleri de çoğunlukla pazartesiye ya da hafta içine denk geliyor.
Nisan'daki Ramazan Bayramı'nda, 9 Nisan'da arife nedeniyle yarım gün çalışılacak. 10, 11 ve 12 Nisan tatil olacak ve hafta sonu olan 13 ve 14 Nisan da tatil günlerine dahil edilecek.
Eğer 8 Nisan Pazartesi ve yarım gün mesainin olduğu arife günü idari izin olarak belirlenirse, çalışanlar 6 Nisan Cumartesi'den 14 Nisan Pazar'a kadar 9 günlük tatil yapabilecekler.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise salı gününe denk geliyor.
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2009'da resmi tatil ilan edilen "Emek ve Dayanışma Günü" ise 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü kutlanacak.
Mayıs ayındaki resmi tatillerden olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise pazar günü kutlanacak.
Kurban Bayramı ise 2024'te haziran ayının ortasına denk gelecek. Bayram arifesi olan 15 Haziran'da yarım gün çalışılacak ve 16-17-18-19 Haziran günleri resmi tatil olacak.
Yaz aylarına denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2024'te pazartesiye denk gelirken, 30 Ağustos Zafer Bayramı ise cuma gününde kutlanacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise salı gününe denk geliyor. 28 Ekim, pazartesi günü ise yarım gün resmi tatil olacak.
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