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2024 Hepimize Çocuk Neşesi Getirsin: Yeni Yıl Koregorafisi Hazırlayan İlkokul Öğrencilerinin Pozitif Anları

2024 Hepimize Çocuk Neşesi Getirsin: Yeni Yıl Koregorafisi Hazırlayan İlkokul Öğrencilerinin Pozitif Anları

Arya
Arya - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 17:09

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Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerin hangi okulda kaydedildiği belirtilmezken, o görüntülerde ilkokul öğrencilerinin hazırladıkları yeni yıl koreografisi görülüyor.

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İlkokul öğrencileri hazırladıkları koreografide her bir öğrencinin üzerinde yer alan rakamlar ile 2023 yazıldığı görülürken, görüntülerin devamında ise üzerinde 3 rakamı yazan öğrencinin ekipten ayrıldığı görülüyor.

İlkokul öğrencileri hazırladıkları koreografide her bir öğrencinin üzerinde yer alan rakamlar ile 2023 yazıldığı görülürken, görüntülerin devamında ise üzerinde 3 rakamı yazan öğrencinin ekipten ayrıldığı görülüyor.

3 numaralı öğrencinin ekipten ayrılmasının ardından ise ekibe 4 numaralı bir öğrenci katılıyor. Hep birlikte 2024 sayısını oluşturan öğrenciler, yeni gelen üye ile birlikte muhteşem bir coşku yaşıyorlar.

3 numaralı öğrencinin ekipten ayrılmasının ardından ise ekibe 4 numaralı bir öğrenci katılıyor. Hep birlikte 2024 sayısını oluşturan öğrenciler, yeni gelen üye ile birlikte muhteşem bir coşku yaşıyorlar.

İşte o muhteşem anlar: 👇

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