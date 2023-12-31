2024 Hepimize Çocuk Neşesi Getirsin: Yeni Yıl Koregorafisi Hazırlayan İlkokul Öğrencilerinin Pozitif Anları

Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerin hangi okulda kaydedildiği belirtilmezken, o görüntülerde ilkokul öğrencilerinin hazırladıkları yeni yıl koreografisi görülüyor.
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İlkokul öğrencileri hazırladıkları koreografide her bir öğrencinin üzerinde yer alan rakamlar ile 2023 yazıldığı görülürken, görüntülerin devamında ise üzerinde 3 rakamı yazan öğrencinin ekipten ayrıldığı görülüyor.
3 numaralı öğrencinin ekipten ayrılmasının ardından ise ekibe 4 numaralı bir öğrenci katılıyor. Hep birlikte 2024 sayısını oluşturan öğrenciler, yeni gelen üye ile birlikte muhteşem bir coşku yaşıyorlar.
İşte o muhteşem anlar: 👇
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