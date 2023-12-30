2023 Yılını Geride Bırakırken Mükemmel Sinerjileriyle Akıllarımıza Kazınmış 33 Karakter
2023 Yılını Geride Bırakırken Mükemmel Sinerjileriyle Akıllarımıza Kazınmış 33 Karakter
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/noradominick...
Bugün, 2023 yılının televizyon dünyasında sinerjileriyle aklımızda en çok kalmış 33 karaktere bakacağız.
Sizin de aklınıza benzer maddeler gelirse bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Queen Charlotte: A Bridgerton Story" dizisinden Queen Charlotte ve Kral III. George.
2. "The Bear" dizisinden Carmy Berzatto ve Sydney Adamu.
3. "The Last of Us" dizisinden Bill ve Frank.
4. "Aile" dizisinden Devin ve Aslan.
5. "The Last of Us" dizisinden Joel Miller ve Ellie Williams.
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6. "Daisy Jones & the Six" dizisinden Daisy Jones ve Billy Dunne.
7. "Yargı" dizisinden Ceylin ve Ilgaz.
8. "Succession" serisinden Shiv, Roman, ve Kendall Roy.
9. "Loki" serisinden Loki ve Mobius.
10. "The Great" den Peter ve Catherine.
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11. "Yalı Çapkını"ndan Seyran ve Ferit.
12. "Heartstopper" serisinden Nick Nelson ve Charlie Spring.
13. Tekrar "Heartstopper" serisinden Tao Xu ve Elle Argent.
14. "Our Flag Means Death" filminden Stede Bonnet ve Blackbeard.
15. "Gen V" serisinden Marie Moreau ve Jordan Li.
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16. "Dilek Taşı"ndan Figen ve Mustafa.
17. Yine "Gen V" serisindenm Emma Meyer ve Sam Riordan.
18. "Special Ops: Lioness" serisinden Cruz Manuelos ve Aaliyah Amrohi.
19. "Yabani" dizisinden Rüya ve Yaman.
20. "Outlander" serisinden Claire Fraser ve Jamie Fraser.
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21. "Shadow and Bone" serisinden Kaz Brekker ve Inej Ghafa.
22. "Adım Farah" serisinden Farah ve Tahir.
23. Yine "Shadow and Bone" serisinden Jesper Fahey ve Wylan Van Eck.
24. "Ahsoka" serisinden Ahsoka Tano ve Anakin Skywalker.
25. "Nancy Drew" serisinden Nancy Drew ve Ace.
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26. "Good Omens" serisinden Aziraphale ve Crowley.
27. "Poker Face" serisinden Irene Smothers ve Joyce Harris.
28. "The Artful Dodger" serisinden Jack Dawkins ve Lady Belle Fox.
29. "Yellowjackets" serisinden Shauna Shipman ve Jeff Sadecki.
30. Yine "Yellowjackets" serisinden Taissa Turner ve Van Palmer.
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31. "The Buccaneers" serisinden Nan St. George ve Guy Thwarte.
32. "Marie Antoinette" dizisinden Marie Antoinette ve Louis XVI.
33. Son olarak, "The Rookie" serisinden Tim Bradford ve Lucy Chen.
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