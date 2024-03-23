20.Yüzyılın Sanat Dünyasını Derinden Etkileyen 10 Modernist Sanat Akımı Hakkında Bilgiler

Modernist dönemin en ünlü sanat akımlarından biri olan Sürrealizm, özellikle Salvador Dalí'nin silinmez eseri Belleğin Kalıcılığı (1931) sayesinde içgüdüsel, göz alıcı ve estetik imgeler üretmesiyle hatırlanır hale geldi. Dadaistlerin absürdist eğilimlerinden ve Sigmund Freud'un psikoanaliz yazılarından yola çıkan, döneminin tanınmış şair ve eleştirmeni André Breton, 1924 yılında 'Sürrealist Manifesto 'yu yayınlayarak grubun bilinç ile bilinçdışını birleştirme niyetini ilan etti; böylece rüya ve hayal alemleri gündelik gerçeklikle 'mutlak bir gerçeklik, bir sürrealite' içinde birleşebilecekti. En çok Jean Arp, Max Ernst ve André Masson gibi ressamların çalışmalarıyla hatırlansalar da Sürrealistler şiir, edebiyat, heykel ve o zamanlar yeni bir araç olan film de dahil olmak üzere çeşitli araçlarla çalıştılar. Breton, hareketin üyeleri tarafından manifestosuna bağlılık konusunda militan davrandığı için, birçok üye Sürrealizm'in tekniklerini ve motiflerini kullanmaya devam etse de yeni sanat formlarına ayrıldı.