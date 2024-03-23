20.Yüzyılın Sanat Dünyasını Derinden Etkileyen 10 Modernist Sanat Akımı Hakkında Bilgiler
20.Yüzyılın Sanat Dünyasını Derinden Etkileyen 10 Modernist Sanat Akımı Hakkında Bilgiler
Kaynak: https://www.britannica.com/list/10-mo...
20. Yüzyılın başı, insanların uygarlığı bir bütün olarak algılama biçimleri ve genel amaçları başta olmak üzere değişimlerle dolu bir dönemdi. Birinci Dünya Savaşı'nın ya da sözde 'Tüm Savaşları Bitirecek Savaş'ın' patlak vermesi ve ardından gelen eşi benzeri görülmemiş yıkım, birçok kültürün inanç sistemlerinin temellerine meydan okumuş, bu da sanatçıların ahlakla ve Sanat'ın bir kültür için tam olarak ne olup ne yapması gerektiğini tanımlamakla ilgili çok sayıda deneyim ve keşif yapmasına yol açmıştır. İşte bunların ardından, sürekli değişmekte olan bir dünyada kendi yerlerini bulmaya çalışan bir sürü sanatsal akım ortaya çıkmıştır.
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1. Ard-İzlenimcilik
2. Fovizm
3. Kübizm
4. Vortisizm
5. Fütürizm
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6. Konstrüktivizm
7. Süprematizm
8. De Stijl
9. Dadaizm
10. Sürrealizm
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