155 Ülkedeki 402 Havalimanı İncelendi, Transfer Ücretinde Türkiye En Ucuz 9. Ülke Oldu
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Airport Transfer Portal, 155 ülkedeki 402 havalimanının önceden rezervasyon yapılabilen özel araç transfer fiyatlarını karşılaştırdı. Türkiye, en düşük medyan transfer fiyatına sahip ülkeler arasında dokuzuncu sırada yer aldı. Dalaman Havalimanı da dünyanın en ucuz 15 havalimanı arasına girdi. Listenin iki ucunda Norveç'teki Oslo Gardermoen ile Mısır'daki Hurghada havalimanı yer aldı.
Medyan transfer fiyatı 56 euro çıktı.
En pahalı büyük pazar İtalya oldu.
Türkiye en ucuz dokuzuncu ülke.
Dalaman 14. en ucuz havalimanı oldu.
Kilometre başına en pahalı Cayman.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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