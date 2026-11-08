article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
155 Ülkedeki 402 Havalimanı İncelendi, Transfer Ücretinde Türkiye En Ucuz 9. Ülke Oldu

155 Ülkedeki 402 Havalimanı İncelendi, Transfer Ücretinde Türkiye En Ucuz 9. Ülke Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 18:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Airport Transfer Portal, 155 ülkedeki 402 havalimanının önceden rezervasyon yapılabilen özel araç transfer fiyatlarını karşılaştırdı. Türkiye, en düşük medyan transfer fiyatına sahip ülkeler arasında dokuzuncu sırada yer aldı. Dalaman Havalimanı da dünyanın en ucuz 15 havalimanı arasına girdi. Listenin iki ucunda Norveç'teki Oslo Gardermoen ile Mısır'daki Hurghada havalimanı yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Medyan transfer fiyatı 56 euro çıktı.

Medyan transfer fiyatı 56 euro çıktı.

Airport Transfer Portal'ın “Havalimanı Transfer Fiyat Endeksi 2026” başlığıyla hazırladığı çalışmada, 155 ülkedeki 402 havalimanının önceden rezervasyon yapılabilen özel araç transferlerinin fiyatları karşılaştırıldı. İncelenen havalimanları ve ülkelerdeki özel araçla transferin medyan fiyatı 56 euro olarak hesaplandı. 7 Kasım 2026 itibarıyla sedan bir araçla 1-3 kişi için yapılan hesaplamalara göre havalimanından araçla ayrılmanın en pahalı olduğu yer 204 euro ile Oslo'daki Gardermoen Havalimanı oldu. Aynı listede son sırada 8 euro ile Mısır'daki Hurghada Uluslararası Havalimanı yer aldı.

En pahalı büyük pazar İtalya oldu.

En pahalı büyük pazar İtalya oldu.

İtalya'daki 15 havalimanında medyan sedan fiyatı 100 euro oldu. Milano Malpensa, Roma Fiumicino ve Floransa'da bu ücretler 150 euro ve üzerinde seyrediyor. En az üç havalimanıyla temsil edilen ülkeler karşılaştırıldığında 133 euro ile İsveç medyan sedan fiyatlarında birinci oldu. İsveç'i sırasıyla İtalya, İsviçre, Japonya, ABD, Avustralya, Güney Kore, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Suudi Arabistan, İspanya, Meksika ve Estonya izledi.

Türkiye en ucuz dokuzuncu ülke.

Türkiye en ucuz dokuzuncu ülke.

Araştırmada Türkiye'deki altı havalimanından elde edilen veriler kullanıldı. Bu havalimanlarından şehir merkezine özel sedan araçla tek yön transferin medyan fiyatı 31,5 euro olarak ölçüldü. Türkiye, altı havalimanıyla Avrupa'nın en ucuz pazarı oldu ve en ucuz ülkeler arasında dokuzuncu sırada yer aldı. En ucuzdan başlayarak liste Mısır, Vietnam, Tunus, Tayland, Sri Lanka, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Türkiye, Filipinler, Malezya ve Gürcistan şeklinde sıralandı.

Dalaman 14. en ucuz havalimanı oldu.

Dalaman 14. en ucuz havalimanı oldu.

Dalaman Havalimanı'ndan şehir merkezine 1-3 kişilik özel bir sedan araçla tek yön transfer 17 euro olarak tespit edildi. Bu ücretle Dalaman, dünyanın en ucuz havalimanı transfer sıralamasında 14. sırada yer aldı. 4 ile 8 yolcu taşıyabilen araçla aynı güzergahtaki transferin ücreti 19 euro oldu. İncelenen havalimanlarından en pahalısı Oslo Gardermoen iken onu 188 euro ile İsviçre'deki Engadin ve 183 euro ile ABD'deki Teterboro havalimanları izledi. En ucuz havalimanı Hurghada olurken, 10 euro ile Endonezya'daki Ngurah Rai ve Mısır'daki Sharm El Sheikh havalimanları onu takip etti.

Kilometre başına en pahalı Cayman.

Kilometre başına en pahalı Cayman.

Araştırmada havalimanı ile şehir merkezi arasındaki mesafenin en az 3 kilometre olduğu 261 havalimanı da ayrıca incelendi. Kilometre başına en yüksek transfer maliyeti 38 euro ile Cayman Adaları'ndaki Owen Roberts Uluslararası Havalimanı'nda ölçüldü. Bu havalimanını 31,3 euro ile İsviçre'deki Engadin ve 28,3 euro ile ABD'deki Naples Municipal havalimanları izledi. Kilometre başına en düşük maliyet ise 0,21 euro ile Fas'taki Agadir Al Massira Havalimanı'nda kayıtlara geçti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın