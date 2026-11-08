155 Ülkedeki 402 Havalimanı İncelendi, Transfer Ücretinde Türkiye En Ucuz 9. Ülke Oldu

Dalaman Havalimanı'ndan şehir merkezine 1-3 kişilik özel bir sedan araçla tek yön transfer 17 euro olarak tespit edildi. Bu ücretle Dalaman, dünyanın en ucuz havalimanı transfer sıralamasında 14. sırada yer aldı. 4 ile 8 yolcu taşıyabilen araçla aynı güzergahtaki transferin ücreti 19 euro oldu. İncelenen havalimanlarından en pahalısı Oslo Gardermoen iken onu 188 euro ile İsviçre'deki Engadin ve 183 euro ile ABD'deki Teterboro havalimanları izledi. En ucuz havalimanı Hurghada olurken, 10 euro ile Endonezya'daki Ngurah Rai ve Mısır'daki Sharm El Sheikh havalimanları onu takip etti.