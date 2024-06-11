11 Haziran Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
11 Haziran Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 11 Haziran Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ne ziyaretti bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşılarken, devlet krizine karşına Cumhurbaşkanı için özel oda hazırlandı ve genel merkeze forslu bayrak çekildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabının gelen bir vergi yorumunu yanlışlıkla retweet etmesi ortaya ilginç bir manzara çıkardı.
FETÖ lideri Fetullah Gülen’in, ABD’de bilinen malikesinden örgütün önde gelenleri tarafından kaçırıldığı hatta örgütün liderinin öldüğü iddia ediliyor. Fetullah Gülen’in yayınlanan yeni fotoğraflarıyla “yaşıyor” mesajı verilmişti. Fotoğrafın çekildiği odadaki camda yer alan bir ayrıntı ise Gülen’in yeni yeri hakkında bilgi verdi.
Müge Anlı'da geçtiğimiz haftadan bu yana ortalığı karıştıran ve şok etkisi yaratan cinayetle ilgili gelişme yaşandı. Bir adamı öldürüp kıyma makinesinden çektirdikleri iddia edilen aile, iddiaları yalanlamak için lahmacun yediler!
Sivas'ta son 5 gün içerisinde 3 kişi kene yapışması sebebiyle hayatını kaybetti. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanmaya başladı. Kene artışını ise kaçak avlanmanın sebep olduğunu düşünenler var.
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Vakıfbank'ın simgelerinden birine dönüşen eski kaptan Brezilyalı Gabi artık yoluna İtalya'da devam edecek. 'Filenin Sultanları'nın biricik Comandante'si Daniele Santarelli'nin her yıl 439 kupa kazanmadan rahat edemeyen takımı Imoco Conegliano'ya transfer olan Gabi, Türk hayranlarını derin bir yasa boğmuştu. "Madem takımdan ayrılacaktın, ne diye kaptan olmayı kabul ettin" şeklindeki serzenişlerle Türkiye'den ayrılan Gabi'nin başına çok kötü bir şey geldi. Arkadaşlar, nasıl bir ahımız tutmuşsa artık Gabi aldatıldı! Üstelik öyle böyle değil, çok fena karıştı ortalık.
Oda TV'nin özel haberine göre Hacı Sabancı ile 2010 yılında bir sosyal medya platformundan tanıştığını ve Uzay adında bir erkek çocuğu olduğunu iddia eden F.D, Hacı Sabancı'ya babalık davası açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle yaptığı görüşmenin ardından Ayşe Ateş ve Sinan Ateş’in çocukları Banuçiçek ve Bengisu ile birlikte fotoğraf çektirdi.
atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e bu defa Müge Anlı damgasını vurdu. Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programındaki bir olayın sorulduğu yarışmada yarışmacı epey zorlanırken, joker hakkını kullanarak zorlukla yanıt vermeyi başardı.
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