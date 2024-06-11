Fetullah Gülen Nerede? Yeni Fotoğraftaki Ayrıntı Dikkat Çekti

FETÖ lideri Fetullah Gülen’in, ABD’de bilinen malikesinden örgütün önde gelenleri tarafından kaçırıldığı hatta örgütün liderinin öldüğü iddia ediliyor. Fetullah Gülen’in yayınlanan yeni fotoğraflarıyla “yaşıyor” mesajı verilmişti. Fotoğrafın çekildiği odadaki camda yer alan bir ayrıntı ise Gülen’in yeni yeri hakkında bilgi verdi.