Fetullah Gülen Nerede? Yeni Fotoğraftaki Ayrıntı Dikkat Çekti
Fetullah Gülen Nerede? Yeni Fotoğraftaki Ayrıntı Dikkat Çekti
FETÖ lideri Fetullah Gülen’in, ABD’de bilinen malikesinden örgütün önde gelenleri tarafından kaçırıldığı hatta örgütün liderinin öldüğü iddia ediliyor. Fetullah Gülen’in yayınlanan yeni fotoğraflarıyla “yaşıyor” mesajı verilmişti. Fotoğrafın çekildiği odadaki camda yer alan bir ayrıntı ise Gülen’in yeni yeri hakkında bilgi verdi.
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Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, FETÖ liderinin yayınlanan son fotoğrafında, “Royal Security Services Inc” isimli güvenlik şirketinin etiketi ve telefon numarası görüldü.
Etikette yazan “1-800-488-7692” numara arandığında, şirketin sitesi çıkıyor. Güvenlik şirketinin, Pensilvanya eyaletinde bulunan Pocono bölgesine hizmet verdiği anlaşılıyor.
Yeni Çağ ise fotoğraftaki başka ayrıntıya dikkat çekti.
Fetullah Gülen, bilinen adresi Saylorsburg’taki malikaneye arabayla 20 dakika mesafedeki turistik Pocono Dağları’ındaki bir yerde.
Gülen'in Pocono’da ormanın içinde yahut göl kenarında bulunan malikanelerden birinde kaldığı düşünülüyor.
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nerede buna "oc" dediğimizde bize dinsiz diyen kafasızlar ???.. hangi cemaatin altına yattınız yine ?
Nur cemaatinin pavlusu. Sevilen kullar erken yol alırmış, sevilmeyen kullar uzun kalırmış diyor eskiler.
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