Hanefi Avcı Mynet’e Konuştu: “FETÖ’nün Başına Mustafa Özcan Geçebilir”
Hanefi Avcı Mynet’e Konuştu: “FETÖ’nün Başına Mustafa Özcan Geçebilir”
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı görevinde de bulunan ve FETÖ’nün kumpas davasında cezaevinde kalan Hanefi Avcı, Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’a konuştu. Avcı, FETÖ örgütünün başına Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı Mustafa Özcan’ın geçebileceğini ifade etti.
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15 Temmuz darbe girişiminden önce yazdığı “Haliç’te Yaşayan Simonlar” kitabıyla ve yıllar öncesi polis raporuyla “FETÖ” tehlikesine dikkat çeken Hanefi Avcı, Mynet’e özel röportaj verdi.
Örgütün, 15 Temmuz darbe girişimine bir subayın MIT’e haber vermesiyle erken aldığını söyleyen Avcı, örgüt üyelerinin tüm iletişimi kesmek için İstanbul Acıbadem’de buluştuğunu ancak teröristlerin planlarının halkın sokağa çıkmasıyla önlendiğini söyledi
Hanefi Avcı, son günlerde sağlık durumunun iyice kötüleştiği ifade edilen örgüt lideri Fetullah Gülen hakkında da açıklamalarda bulundu.
“Gülen, örgütün tüm operasyonlarını bizzat yöneten kişidir. Onun izni olmadan hiçbir şey yönetilemez. Yaşı ilerledi muhtemelen, demans var unutkanlık var. O haliyle muhtemelen örgüt üyeleriyle ziyarete gelenlerle görüştürmek istemiyorlar. Bu gerçeğin tabana yayılmasını istemiyorlar. FETÖ'nün o halinin bilinmesini istemiyorlar.”
“Darbeyi bunlar yaptı biz yapmadık diyorlar bunu dünya biliyor. Oradaki bütün yapıyı Gülen'in kendisi tutuyor. Hastalığı daha ileri bir seviyeye geldiği için tedavi için evinden çıkarılmış olabilir. Örgütün içerisinde senelerce yaşamış clickler var. Gülen ölürse örgüt dağılır.”
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“Örgütün mahrem yapılanmasını Gülen'e bağlı olarak yıllardır Mustafa Özcan yönetiyor ekonomik anlamda, parayı kullanan da o. Gülen'den sonra Mustafa Özcan örgütün başına geçebilir. Bu arada bu örgüt çöktü. Ama böyle uzun seneler boyunca faaliyet gösteren büyük örgütlerin çöküşü bile birkaç seneyi alabiliyor.”
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