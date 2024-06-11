Hanefi Avcı Mynet’e Konuştu: “FETÖ’nün Başına Mustafa Özcan Geçebilir”

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı görevinde de bulunan ve FETÖ’nün kumpas davasında cezaevinde kalan Hanefi Avcı, Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’a konuştu. Avcı, FETÖ örgütünün başına Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı Mustafa Özcan’ın geçebileceğini ifade etti.