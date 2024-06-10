FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen'in Yayınlanan Son Görüntüsünde Güçlükle Konuşması Dikkat Çekti
FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen'in Yayınlanan Son Görüntüsünde Güçlükle Konuşması Dikkat Çekti
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğüne dair iddialar geçen haftaki görüntülerle yalanlanmıştı. Bugün ise elebaşının güçlükle konuştuğu yeni bir video paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz hafta FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in öldüğüne dair iddialar sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı. Pensilvanya’daki çiftliğinin tamamen boşaltılmış olması da bu söylentileri güçlendirmişti.
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
Bugün ise FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in son videosu ortaya çıktı. Elebaşının güçlükle konuştuğu video burada 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın