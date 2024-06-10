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FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen'in Yayınlanan Son Görüntüsünde Güçlükle Konuşması Dikkat Çekti

FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen'in Yayınlanan Son Görüntüsünde Güçlükle Konuşması Dikkat Çekti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
10.06.2024 - 17:09

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğüne dair iddialar geçen haftaki görüntülerle yalanlanmıştı. Bugün ise elebaşının güçlükle konuştuğu yeni bir video paylaşıldı.

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Geçtiğimiz hafta FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in öldüğüne dair iddialar sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı. Pensilvanya’daki çiftliğinin tamamen boşaltılmış olması da bu söylentileri güçlendirmişti.

Geçtiğimiz hafta FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in öldüğüne dair iddialar sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı. Pensilvanya’daki çiftliğinin tamamen boşaltılmış olması da bu söylentileri güçlendirmişti.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“’Tartışma bir türlü bitmiyor. FETÖ elebaşı Gülen'e ait fotoğraflar paylaşılmaya devam ediyor. Açıklama yeğeninden geldi. İçerideki kavgayı ifşa eden, yapılanların yanlış olduğunu söylemeye başlayan Ebu Seleme Gülen, bu fotoğrafların eski olduğunu açıkladı. Ebu Seleme Gülen 'Yemek bile yiyemediği için hastanede bakıma alınmıştı. Hastaneden tekrar eve gelip de kahve içerken fotoğraf çekildiğini zannetmiyorum. Muhtemelen o eski bir fotoğraftı. Birkaç hafta öncesinin bir fotoğrafıydı. Yani saklıyorlar hocamı. Yani canlı yayın yapın. Niye yapmıyorsunuz? Çünkü birkaç hafta önce Fetullah Gülen hastanedeydi' dedi.

“Haziran ayında atamalar yapılacak terör örgütünde. Asıl mesele bu. Önemli olan hasta olan Gülen'in mal varlığı ve parayı nasıl dağıtacağı, bunun da altını çizmek lazım.'

Bugün ise FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in son videosu ortaya çıktı. Elebaşının güçlükle konuştuğu video burada 👇

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