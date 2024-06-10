FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen'in Yayınlanan Son Görüntüsünde Güçlükle Konuşması Dikkat Çekti

“’Tartışma bir türlü bitmiyor. FETÖ elebaşı Gülen'e ait fotoğraflar paylaşılmaya devam ediyor. Açıklama yeğeninden geldi. İçerideki kavgayı ifşa eden, yapılanların yanlış olduğunu söylemeye başlayan Ebu Seleme Gülen, bu fotoğrafların eski olduğunu açıkladı. Ebu Seleme Gülen 'Yemek bile yiyemediği için hastanede bakıma alınmıştı. Hastaneden tekrar eve gelip de kahve içerken fotoğraf çekildiğini zannetmiyorum. Muhtemelen o eski bir fotoğraftı. Birkaç hafta öncesinin bir fotoğrafıydı. Yani saklıyorlar hocamı. Yani canlı yayın yapın. Niye yapmıyorsunuz? Çünkü birkaç hafta önce Fetullah Gülen hastanedeydi' dedi.

“Haziran ayında atamalar yapılacak terör örgütünde. Asıl mesele bu. Önemli olan hasta olan Gülen'in mal varlığı ve parayı nasıl dağıtacağı, bunun da altını çizmek lazım.'